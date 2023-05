Visitan a sus madres en el panteón

Decenas de mexicalenses acudieron a los panteones a visitar a sus madres fallecidas este 10 de mayo, en el que se celebra el Día de las Madres, en su mayoría llevaron flores a sus mamás.

Algunos visitantes comentaron acudir desde muy temprano al panteón para evitar estar expuestos tanto tiempo al calor, mientras que otros esperaron a que llegará la tarde.

A diferencia de otros años la afluencia de gente fue menor en esta celebración, la mayoría de las personas se lo atribuyeron a que cayó en miércoles el festejo y se espera que el fin de semana acudan más personas.

La mayoría de la gente acudió con sus bocinas para ponerle a sus mamás las canciones que más les gustaban o para cantarles, en esta ocasión se notó la falta de música en vivo como en otros años.

La señora Norma Alicia Gaxiola y sus hermanas llevan acudiendo al panteón este día desde hace seis años que falleció su mamá, platicando entre ellas todos los recuerdos que tienen de cuando vivía..

La Señora Socorro, hermana de Norma, también expresó sentir que es un día con sentimientos encontrados debido a que es alegre porque celebran a su mamá, pero triste porque ya no está con ellas.

La señora María del Carmen fue a visitar a su abuela, tías y en especial su mamá, que tiene solo un año de haber fallecido, a quien recuerda como una madre amorosa, sobre protectora y muy buena gente.

“Los que aún tienen a su mamá espero que la disfruten mucho, la festejen en su día y le demuestren en vida todo el amor que le tienen... nosotros seguimos con las tradiciones que ella nos dejó” expresó.

El señor Sergio García acude cada Día de las madres y Día de muertos al panteón para visitar a su mamá, tías y cuñadas, a las cuales acompañó durante toda su vida y por eso le nace visitarlas

“Los que tengan a su mamá que la valoren porque cuando ya no los tiene uno, queremos tenerla todos los días, hasta se me harían cortos, pero ya no se puede, ya solo queda reunirnos con los que estamos” comentó.