Villa Florida venció a Pueblo Nuevo

Mexicali, B.C.- Villa Florida comenzó con el pie derecho la temporada 2023-2024 ya que derrotó 3-2 a Pueblo Nuevo en acciones que se jugaron en el campo Nacozari.

Fue pasando la media hora de juego cuando Pueblo Nuevo tomó la delantera con un tanto de Héctor Montes quien cerró la pinza en el segundo poste para colocar el primer tanto del partido al minuto 36.

La reacción por los de negro llegó al 41´, Carlos Castro empujó el balón con la derecha para el 1-1. Ya iniciando la segunda mitad, Irving Rosales remató de zurda dentro del área luego de una gran jugada colectiva por Villa Florida para el 2-1.

Más tarde, Juan Valencia burló a dos rivales para disparar de derecha dentro del área para el 3-1 al 74´ y por último, Edgar Meza quien entró de cambio acercó a la Pueblo Nuevo con un remate de cabeza para dejar las cuentas finales de 3-2 al 93´.

PRÓXIMA JORNADA 2

Sta. Rosa vs V. Florida

Sta. Isabel vs Man. Vera

Á. Islas vs SV Baja

E. Agrícola vs R. Jalisco

L. Cárdenas vs Cimarrones

Ferrocarril vs Sta. Cecilia

Bachilleres vs Col. San Luis

P. Nuevo vs Div. del Norte*

*Partido reprogramado.