Villa Florida salió victorioso en su visita a Pueblo Nuevo

MEXICALI, Baja California.- Villa Florida consiguió su cuarto triunfo consecutivo ya que venció 3-2 a la escuadra de Pueblo Nuevo, partido que tuvo sede la Unidad Deportiva de la División del Norte.

Muy rápido en el juego, Orlando Cedano adelantó a los locales con un remate dentro del área para el 1-0 al minuto 12. Pero fue hasta la parte complementaria cuando Villa Florida reaccionó con un gol de Alexis Herrera para el 1-1 al 56´.

Pocos minutos después, Alan Crespo remató dentro del área para tomar ventaja de 2-1 al 60, más tarde, Julio Herrera aumentó la diferencia para la tropa de Edgar García con un remate en las afueras del área para el 3-1 al 74´.

Finalmente, Cedano apareció de nueva cuenta para acercar a su equipo con un remate enfrente del arco para el 3-2 final al 96´.

PRÓXIMA JORNADA 21

Man. Vera vs Á. Islas

Bachilleres vs Ferrocarril

Col. San Luis vs SV Baja

Sta. Isabel vs Alianza

R. Jalisco vs E. Agrícola

V. Florida vs Sta. Rosa

Div. Norte vs P. Nuevo

Descansa: Revolución Beep Beep