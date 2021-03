Vienen 70 mil dosis para continuar vacunación en BC

MEXICALI, B.C.- La vacunación en Tijuana será reactivada este martes, tras la llegada de 70 mil dosis contra el Covid-19, que deberán arribar a Baja California en el transcurso de este lunes 29 de marzo, reveló la Secretaría de Salud.

El secretario Alonso Pérez Rico, precisó que el objetivo es vacunar a 40 mil adultos mayores, a través de 15 puntos en Tijuana, de los cuales diez serán peatonales, y cinco vehiculares.

Los puntos no serán revelados hasta este 30 de marzo, con el fin de que no haya filas desde días antes, el secretario comentó que en Tijuana calculan que deben de vacunar a cuando menos 160 mil adultos mayores, no obstante, el 27% no se quiere vacunar.

El secretario comentó que la segunda dosis, se les van a poner en el mismo municipio donde se pusieron la primera dosis.

Hasta el último corte, se han vacunado a 194 mil 885 personas de la tercera edad en Baja California de los cuales, 45 mil 647 son de Tijuana, y 66 mil 533 son de Mexicali, declaró el secretario.