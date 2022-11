Venezolanos con la esperanza de no volver a casa

Con esperanza y fe es como se encuentran familias venezolanas en uno de los albergues de Mexicali, a la espera de conocer que será de ellos en estos momentos de incertidumbre.

Tras darse a conocer que más de 600 migrantes de origen venezolano habían sido deportados de Estados Unidos, personas como José Luís sienten que han quedado a la deriva en una ciudad desconocida.

Para José Luís Villalba, el quedarse en su país jamás fue una opción, pues la falta de trabajo, dinero y futuro lo orillaron a salir en busca de una mejor vida.

Afrontando una infinidad de dificultades a su paso, José Luís cuenta que se vio obligado a dormir en la selva con un ojo abierto, ya que el estar ahí le impedía bajar la guardia.

Tras salir de ese horrible lugar se enfrentó ante su mayor obstáculo, las autoridades de los países por donde pasó ya que le quitaron su dinero, le robaron y lo sobajaron como si no fuera nada.

En estos momentos se encuentra en Mexicali, con un rumbo fijo, con la mirada puesta en el país vecino, ya que ese lugar será el que le de lo que siempre ha querido, un futuro.

“Queremos que lo que sufrimos nosotros no lo sufra la familia de uno, nuestros hijos, no deseo que pasen por lo que yo he pasado”, dijo José Luís.

Ante la situación que están viviendo sus hermanos, expresó que lo invade la tristeza ya que ellos solo buscan una mejor vida y el hecho de que los regresen es injusto.

A pesar de todo lo que está ocurriendo, la paciencia es clave para él, esperar a que dios le permita llegar a su destino es su único plan.

Con tristeza y dolor en sus palabras dice que jamás regresará a su país ya que lo primordial son sus hijos a quienes quisiera tener a su lado en cada momento de su vida.

“Quisiera que estuvieran conmigo compartiendo esto aunque sea duro, pero al menos estaré al lado de ellos y velando por ellos, pero imagínese por allá tan lejos”, comentó José Luis.

Para él, cruzar por la selva fue complicado, pero el salir de su hogar sin decirle a nadie más que a sus padres es algo que le causa una profunda tristeza, el saber que sus hijos esperan a su padre en casa.

“Realmente no, pese a todo, tengo la fe en dios de que todo va a salir bien; trabajaré ambiciosamente, ayudaré a mi familia y no dejaré que pasen por lo que pasé yo en mi infancia o juventud”, dijo José Luis.

El viaje ha sido difícil, pero no solitario, junto a él se encuentra Junior David Bracho, un joven que ha pasado por miles de obstáculos para llegar al país vecino.

“Llegamos a un puerto donde hay que caminar como 12 horas, llegar a un campamento y dormir en la selva, pararse a las 4 de la mañana todos los días, dormir 7 horas en la selva, ese es mi viaje”, comentó Junior.

En su travesía aprendió una lección que sólo la dureza de la vida le hizo comprender, y es que el viaje lo inician muchos, pero lo terminan pocos.

“Yo vi esposas morírseles esposos en la selva, vi niños ahogados cuando subían el río, son cosas que nosotros vivimos, pero no le deseo a nadie”, dijo Junior.

Pero él no salió solo por el dinero, se arriesgó a pasar por las situaciones más adversas por otros motivos, y esa fue la política en su país, ya que aquel que no piense como ellos, mueren.

“Es un país duro, te persiguen en la forma en que no te dan trabajo, te bloquean las cuentas de banco solamente por estar en desacuerdo con el gobierno”, mencionó Junior.

En Venezuela no veía futuro, o comía él o comían sus hijos y de a poco se vio empujado a buscar más, ya que si no se lo daba su país lo buscaría en otro.

Respecto a sus hermanos que fueron deportados de Estados Unidos, Junior confiesa que es un trato que ningún ser humano se merece, ya que todo lo vivido no sirvió de nada.

“En el caso de no cruzar, yo lo que pediría sería que me monten en un avión y me devuelvan a Venezuela, pero no nos hagan vivir la travesía de volver a cruzar la selva, el que no se murió en venida se va a morir yéndose”, dijo Junior.

Junior comentó qué de no llegar a su lugar de destino, lo único que pide es que lo regresen a su país ya que allá se encuentra su familia y lo que gana en México no le permitirá ayudar a sus hijos.

Con fe, paciencia y esperanza esperará a que dios le de una señal sobre cuál es el camino a seguir ya que es lo único que le ha permitido continuar caminando en busca de una mejor vida.