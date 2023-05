"Venado" noqueó y consiguió triunfo en tierras irlandesas

MEXICALI, Baja California. El pugilista cachanilla Luis “Venado” López (28-2, 16KO´s) derrotó por la vía del nocaut técnico al irlandés Michael Conlan (18-2, KO´s) y continuará como campeón de los pesos plumas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Dicho combate estaba pactado a doce vueltas en el The SSE Arena en Belfast, Irlanda y fue promocionada por Top Rank.

Faltando 1 minuto con 40 segundos del quinto asalto, el “Venado” soltó un derechazo ascendente que terminó en el rostro de Conlan, provocando que cayera directamente a la loma y posteriormente el equipo del boxeador irlandés tiró la toalla para dar como ganador al peleador cachanilla.

El primer round fue muy parejo, con Conlan luciendo mejor en el aspecto técnico con golpes más claros, aunque López no pareció sentirlos demasiados, además de que el mexicalenses respondió con algunos intercambios más poderosos.

El segundo asalto estuvo lleno de explosividad, por momentos Conlan lució más agrandado y demostró más pegada que López, sin embargo, el púgil azteca también consiguió castigarlo sin piedad con buenos golpes al rostro.

Para el tercer round, el pugilista cachanilla descargó todo su poder en el rostro del púgil europeo, haciéndolo tambalear por unos momentos, además de que todo el público presente se pusiera de pie.

Ya en el cuarto capítulo, el “Venado” empezó a soltarse más cómodo sobre el ring y trajo consigo que Conlan empezará a mermarse drásticamente. Por momentos, el originario del Gimnasio Polideportivo soltó varias combinaciones efectivas en el rostro de Michael.

Sabia que Conlan que no me iba a aguantar la pegada, me preparé muy fuerte y pego fuerte, tengo más rapidez que él, tengo más facultades que él y sabíamos que no me iba a durar”, comentó el peleador cachanilla al finalizar su combate.