"Venado" López va por su primera defensa ante Michael Conlan

El pugilista cachanilla Luis “Venado” López (27-2, 15KO´s) tendrá su primera defensa como campeón en la división de los pesos plumas por la Federación Internacional de Boxeo ya que enfrentará al irlandés Michael Conlan (18-1, 9KO´s).



La cita es este sábado 27 de mayo, a partir de las 14:00 horas, tiempo de Baja California, donde el pugilista del gimnasio del Polideportivo enfrentará a doce asaltos a Conlan en el The SSE Arena Belfast, en

Reino Unido.



La última pelea del mexicalense, “Venado” consiguió el título ante Josh Warrington el pasado 12 de diciembre del 2022, donde ganó por decisión mayoritaria, en tanto, ese mismo día, Conlan derrotó a Karim Guerfi por nocaut en el primer asalto.



“Será una gran pelea. Es olímpico. Sabe cómo pegar y moverse. Será una pelea complicada. Pero mi preparación ha sido excelente, ha sido el mejor campamento de mi carrera y en cuanto se empiece a parar poquito, se puede acabar rápido la pelea”, comentó López en una entrevista para Top Rank.

“No sería inteligente si él (Michael Conlan) trata de fajarse conmigo, entonces esperemos que salga a quererme boxear, pero yo tengo la velocidad y la fuerza para poder cortar el ring y encontrarlo”, destacó el pupilo de Juan Betancourt.De igual manera, el peleador cachanilla de 29 años de edad, aclaró que no le importa salir a pelear fuera de casa.“Ya estoy acostumbrado, siempre como he venido diciendo he peleado en Estados Unidos y en Reino Unido y he demostrado de que estoy hecho, como lo digo vengo arruinarle los planes y pues que no se les olvide que todos quieren verme perder, pero tampoco que se les olvide quien es el campeón del mundo”, comentó.“Cerramos una preparación muy fuerte fueron dos meses y medio, hubo grandes cambios, sabemos que tengo rapidez y fuerza, pero también trabajamos en sentarme más en mis golpes y tratar de usar mi distancia”, concluyó.FECHA: Sábado 27 de mayoSEDE: The SSE Arena BelfastTV EN VIVO: ESPN+ (14:00 horas)TV DIFERIDO: Box Azteca (23:00 horas)