Ven la prepa en línea como alternativa

BAJA CALIFORNIA, México.- Tras el recorte presupuestal federal a las preparatorias en BC, autoridades educativas están considerando optar por la educación en línea, mencionó el Secretario de Educación y Bienestar del Estado.

Miguel Ángel Mendoza González, señaló que esta acción es para minimizar el riesgo de que más de 12 mil estudiantes no puedan cursar el bachillerato dentro del próximo ciclo escolar 2019-2. Indicó que esta situación la están viendo como una área de oportunidad para que pueda romperse el paradigma de que los jóvenes no pueden seguir aprendiendo si no van a las aulas de clases.

“Nosotros no queremos que los jóvenes se queden sin estudiar, esta opción forma parte de las estrategias que se están planteando, pues la educación es gratuita en el Estado hasta nivel preparatoria”, expresó.

“Los papás quieren que los muchachos vayan a las escuelas y no estén en su casa, porque si están en su casa pareciera que no están estudiando, y la verdad es que si estudian, pues hoy la tecnología permite que investiguen desde cualquier lugar”, expresó.

BECAS

La autoridad educativa, en cuanto al tema de las becas de “prepa para todos”, expresó que están considerando el poder otorgar esa ayuda para los de nuevo ingreso al bachillerato, pues no tenían previsto el recorte presupuestal.

“Nosotros nos manejamos bajo un techo financiero para poder ayudar a los alumnos que derivan de una estadística y un comportamiento de la matrícula, y al presentarse esta situación tenemos que analizar y recalcular para ver si tendríamos ese recurso”.