Van arqueras cachanillas al Mundial de Tiro con Arco en República Checa

Dedicación, trabajo, esfuerzo y compromiso son las palabras que describen a las paratletas Karen Rocha y Liliana Montiel, cachanillas que estarán participando en el Mundial de Para Tiro con Arco a desarrollarse en el mes de julio en República Checa.



Actualmente las mexicalenses entrenan diariamente tres horas bajo las órdenes del entrenador Damián Félix en la Ciudad Deportiva, donde buscarán quedar dentro del Top 20 para ser tomadas en cuenta para los Juegos Paralímpicos de París 2024.



Rocha, quien tiene una lesión medular nivel T3, destacó que es un orgullo representar a México en competencias internacionales.



“Sin duda alguna es algo inolvidable, el portar esta camisa de México te da una gran responsabilidad con todas las personas que están creyendo en ti, es algo que no tiene manera de describir”, comentó la arquera Karen Rocha.



Por otro lado, la cachanilla de 33 años que vivirá su primera experiencia mundialista, recordó lo complicado que fue adaptarse a este deporte.



“Es un deporte que me costó algo de trabajo de adaptación, he reforzado mucho hombro, brazos y cuello, en un inicio me iba de lado y poco a poco he ido reforzando esos detalles”, comentó Karen.



Sobre sus esperanzas de asistir a Juegos Paralímpicos de París 2024, la arquera cachanilla destacó que la meta está cerca.



“Yo tengo esperanzas de asistir a París, evidentemente cuando llegue el 2028 en Los Ángeles estaremos más fuertes, pero creo que para este ciclo estamos bien y podemos dar batalla”, concluyó.



En tanto, Lilian Montiel quien cuenta con una lesión de Secuelas de poliomielitis, comenzó su recorrido en el 2013



“Yo comencé en una escuela me gustó mucho la sensación de un disparo y luego rápidamente me miré en unos Juegos Olímpicos”, compartió la atleta de 48 años de edad.



Por otro lado, compartir este deporte y vivir la experiencia de asistir al Mundial de la especialidad, aseguró que será algo inolvidable.



“Siento emoción representar al país, es algo de orgullo y qué mejor que compartirlo con otra mexicalenses y bajacaliforniana, vamos muy fuertes y el objetivo son las medallas”, compartió la contadora pública.



Por último, Montiel adelantó el itinerario de ambas arqueras con la Selección mexicana de Para Tiro con Arco.



“Buscaremos tener una concentración en el centro del país, pero hasta el momento no hay nada definido, ojalá que sí podamos tener, aunque sea algo de práctica ya sea competencia o concentración”, concluyó.



Nombre: Karen Rocha

Competencias Internacionales: Campeonato Parapanamericano (2020),

Campeonato Parapanamericano 2021 (Plata)

Debut: 2018

Ranking: 28°



Nombre: Liliana Montiel

Competencia: Grand Prix 2018, Campeonato Parapanamericano 2018

(Plata), Campeonato Parapanamericano 2021.

Debut: 2013

Ranking: 36°