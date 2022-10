Van a proceso ex funcionarios por caso de planta fotovoltaica

Algunos de los ex funcionarios de la administración estatal del ex gobernador , fueron vinculados a proceso penal por delitos relacionados a la contratación de la planta fotovoltaica de Next Energy.

El juez de control determinó no vincular a proceso al ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de todos los delitos que presentó la Fiscalía General del Estado en su contra en este caso, bajo la causa penal 04921/2022 y NUC 02-2022-06977.

La audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo y se resolvió este lunes en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo, tras la formulación de los cargos en audiencia de dos días desde la semana pasada.

La Fiscalía General del Estado acusó a 13 ex funcionarios, de los cuales solamente fueron presentados 8, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y abuso de autoridad.

En el cargo de abuso de autoridad, el juez de control determinó no vincular a proceso a Adalberto “N”, Luis “N”, Israel “N”, Karen “N”, Rodolfo “N” y Marco “N”.

Sin embargo, por el delito de peculado, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de Adalberto “N”, Luis “N”, Israel “N”, Karen “N”, Rodolfo “N” y Marco “N”.

Mientras que por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de Rodolfo “N”, Luis “N”, Adalberto “N”, Israel “N”, Marco “N”, Karen “N” y Alberto “N”.

A los imputados Alberto, Rodolfo, Adalberto, Luis e Israel, se les impuso la firma mensual ante la Coordinación de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares, por lo que llevarán el proceso con los beneficios en libertad.

A los imputados Karen y Marco, se tiene el compromiso de presentarse ante la autoridad jurisdiccional cada que sean requeridos, por lo que igualmente llevan su proceso en libertad, sin medida cautelar restrictiva.

El juez de control aceptó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación en este caso, que fue solicitado por la fiscalía.

Otros cinco ex funcionarios que también figuran en la denuncia comparecerán ante un juez hasta el próximo 2 de noviembre, pues en sus casos alegaron no haber sido notificados debidamente y sus representantes legales desconocían la carpeta de investigación.

También figura en la denuncia el ex gobernador, quien se salvó temporalmente de la acusación al obtener el fuero en su cargo como senador, y la única manera de que se proceda con este caso en su contra es que concluya su periodo o se le inicie un proceso de desafuero.

Entre los antecedentes de investigación presentados en esta audiencia de dos días, se encuentran los contratos, documentos de licitación, constancias de inversión, proyectos y diversos oficios que ligan a los imputados en la contratación de Next Energy.

La planta fotovoltaica nunca fue construida por la falta de permisos federales e incluso el predio donde se planeaba construir, y por lo que se retuvo una parte de las participaciones federales para Baja California, se encuentra baldío.