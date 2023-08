Van 32 multas a camiones por no contar con refrigeración

Un total de 32 sanciones económicas son las que se han implementado a unidades de transporte público que no cuentan con aparatos de refrigeración en buen estado.

Alejandra Borboa Rosas, delegada del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), informó que desde el 15 de mayo hasta el día de hoy, se han recibido cerca de 42 quejas ciudadanas por falta de equipos de refrigeración en transporte público.

Precisó que tan solo en el mes de mayo, cuando comenzaron con las revisiones, se registraron 24 quejas ciudadanas por esta situación, más de la mitad de las recibidas hasta esta primera semana de agosto.

“En mayo es cuando empieza el calor y las unidades les dan sus servicios pero a lo mejor no fue suficiente el gas refrigerante, se necesitó algún tipo de reparación adicional, etc”, expresó.

Recordó que las multas que se implementan por no cumplir con los reglamentos pueden alcanzar hasta los 2 mil 075 pesos, mientras que la mínimas son de 1 mil 660 pesos.

Hasta el momento no han realizado sanciones a unidades por reincidencia, ya que por los costos de la multa, las unidades realizan las reparaciones pertinentes.

Explicó que el problema no es que las unidades no prendan la refrigeración, sino que no se dan abasto por la cantidad de usuarios que suben al transporte, además de la apertura de puertas y paradas continuas.

“No es que no prendan la refrigeración, el tema que nos comentan los concesionarios es que no da abasto el aire acondicionado. El tema aquí es que el servicio de transporte masivo es un servicio de paradas continuas y de apertura de puertas delanteras y traseras”, expresó.

Respecto a las rutas en donde han recibido mayor número de quejas, Borboa Rosas dijo que en realidad han sido denuncias ciudadanas en contra de todas las empresas que brindan el servicio en la ciudad y no una en específico.

En el tema de quejas ciudadanas contra taxistas por no tener el aire acondicionado encendido, la delegada dijo que son mínimas las que se registran.

Recordó que el reglamento de transporte no establece que los taxis deben encender el aparato de refrigeración, por lo que no se cuenta con la facultad para implementar sanciones por esta situación.

“Si bien no hay un artículo que te obligue a usar el aire acondicionado, sí hay un artículo que te obligue a brindar un servicio de calidad al usuario, y en Mexicali no es opción el no tener aire acondicionado”, expresó.

Reiteró que si bien, no se puede sancionar por el tema del aparato de refrigeración, si lo pueden hacer por no brindar un servicio de calidad a las personas.

Agregó que para poder llevar a cabo las sanciones económicas, es necesario que se hayan realizado tres amonestaciones a la unidad, ya que así lo establece el reglamento.