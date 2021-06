Va revisión del 'Puente Pando' al 75%

A un 75% va avanzado el estudio de revisión que autoridades municipales realizan en el “Puente Pando”, ubicado en la intersección de Lázaro Cárdenas y Gómez Morín, señaló la directora de Obras Públicas de Mexicali Georgina Wilhelmy Woolfolk.

La funcionaria municipal señaló que aún quedan dos semanas para terminar la revisión, sin embargo, hasta el momento se han encontrado buenas señales sobre la situación de la obra.

“Hemos encontrado algunos daños en la parte del cuerpo sur del lado poniente, donde está el Burger King, en esa zona es donde se ha detectado algunos nodos que tienen algunas fallas, pero son reparables” aseguró.

Asimismo, indicó que hasta el momento no se han encontrado pruebas de riesgo de colapso para el puente, pues la deformación que lo hace “pando” no ha tenido ningún cambio desde el momento de su inauguración.

En cuanto a las grietas y fisuras que se pueden observar en algunos de los lados del puente, puntualizó que de momento no se prevé que representen algún riesgo mayor.

“Ahorita no tenemos un riesgo como tal de colapso, no es como todo el mundo cree, que es algo parecido a lo de la línea del metro, aquí no es igual” aseguró “es una estructura diferente, se maneja diferente”

Esperan resultados

Sobre las acciones una vez terminada la revisión, Wilhelmy Woolfolk comentó que aún no es posible definir si se requerirá mantener el puente cerrado para hacer los trabajos de reparación.

Una vez que termine el estudio de los expertos, indicó, se dará a conocer si el puente permanecerá cerrado más tiempo o si no será necesario.

“Ya se valoraría, ya que tuviéramos los resultados, para ver cómo sería la reparación” señaló “ahorita no podemos definir si se va a abrir, si se va a reparar abierto, si va a mantenerse cerrado, todavía no