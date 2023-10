Universitarias cachanillas van a estancia de Huawei Seeds for the Future 2023

Inspirar el talento global para moldear el futuro, es el objetivo de Seeds for the Future, una convocatoria anual emitida por la empresa de tecnología Huawei, para dotar a universitarios mexicanos de los conocimientos y destrezas que los futuros líderes del ámbito requieren.

Ana Paola Vega Perales y Estrella Abigail Robles Ramos, estudiantes de séptimo semestre de Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniería Industrial Global Program, respectivamente, en el Campus Mexicali de CETYS Universidad, forman parte del grupo de 15 estudiantes seleccionados a nivel nacional, para vivir una semana completa de capacitaciones, cursos y sesiones en vivo, del 09 al 16 de octubre del 2023.

Ahí, expondrán propuestas y prototipos de proyecto desarrollados con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y abordarán temas relacionados con la Inteligencia Artificial, 5G, Cloud Computing y Digital Power y abordarán temas relacionados con la cultura china y su formación de liderazgos.

La que resulte seleccionada como la mejor de todas las propuestas por parte del jurado calificador designado para ello, participará en la competencia mundial Tech4Good Global Competition.

Tierra Sana es el nombre del proyecto presentado por Ana Paola y con el que resultó seleccionada como una de las ganadoras de la edición 2023 de Seeds for the Future México. Proponiendo la instauración de una planta de biogás para producir electricidad en el Valle de Mexicali, una zona en la que mucha gente no tiene acceso a la electricidad, así como un sistema de monitoreo Scada, tiene la finalidad de educar a la comunidad de habitantes de esa zona para que puedan operar la planta y acceder a esa fuente de energía, para que puedan tener mejor calidad de vida.

“Escogí este rubro porque tiene qué ver con las energías renovables en la parte de la sustentabilidad, el cambio climático y ciudades más sostenibles y autosuficientes, eso fue lo que me motivó a presentar este proyecto. Siempre me ha interesado dedicarme a la producción de energía eléctrica sobre el mar, parques eólicos, parques solares y el desarrollo de proyectos energéticos en general y creo que con el simple hecho de ir a esta estancia y convivir varios días con personas totalmente diferentes, que vienen de otros contextos y que tienen pasión por desarrollar proyectos, me ayudará a abrir la mente, a aprender de lo que tienen por ofrecer y a reunir los conocimientos que nos van a enseñar a hacer realidad nuestros proyectos de vida”.

Por su parte, Estrella Abigail conjuntó sus intereses personales con los conocimientos adquiridos en su formación como próxima ingeniera industrial, para desarrollar una aplicación móvil dirigida a usuarios que necesitan ayuda para gestionar sus finanzas personales, para programar sus gastos y consumir bienes y servicios de forma responsable.

“Mi aplicación está basada en 3 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU: No pobreza, no contaminación y educación. Teniendo una buena educación financiera, las personas ejercen un consumo responsable, lo cual reduce su nivel de deuda y también la contaminación ambiental”.

En el futuro, Estrella desea especializarse con un posgrado en Calidad y, al mismo tiempo, emprender un negocio propio. “Es muy valioso lo que nos brinda Seeds for the Future, es conocimiento nuevo para mi, que podré utilizar en el futuro cuando llegue mi momento de emprender”.

Ambas estudiantes reconocen en sus docentes y compañeros de estudios, una comunidad que las ha impulsado a creer en sus aspiraciones y a trabajar para lograrlas.

“CETYS no sólo se enfoca en lo profesional sino en todo lo que puedes explorar extracurricularmente, los grupos escolares abren tu mente para participar en mejoras en la sociedad. En general, invitamos a todos los estudiantes a aprovechar la etapa universitaria, arriésguense, no tengan miedo de participar en convocatorias y concursos que les interesen; son oportunidades y personas nuevas que pueden conocer y que les pueden aportar conocimiento y experiencias útiles para su futuro”, invitaron las ganadoras de la convocatoria Seeds for the Future 2023.