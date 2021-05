Universidad Xochicalco invita al Primer Congreso Internacional de Mercadotecnia

Mexicali, B.C.- En el marco de la celebración por el Día del Mercadólogo, el Patronato de Becas del CEUX A.C. en conjunto con Universidad Xochicalco a través de la Facultad de Mercadotecnia, realizarán el Primer Congreso Internacional de Mercadotecnia el próximo miércoles 19 de mayo, del cual todo lo recaudado será destinado a los alumnos becados por el Patronato, organismo que a la fecha ha beneficiado a 8 mil 500 jóvenes en los tres campus de Universidad Xochicalco.

La directora Académica de campus Ensenada, Kenia Marín Machado, informó que el Congreso está dirigido tanto a estudiantes como público general, en el cual se ofrecerá una serie de conferencias y talleres impartidos por especialistas con temáticas sobre medios digitales, estrategias de ventas, publicidad, entre otros temas.

“La mercadotecnia es una de las disciplinas que más ha evolucionado en la actualidad, reinventándose y experimentando el cambio de la era digital. En este Primer Congreso Internacional de Mercadotecnia los asistentes aprenderán herramientas que enriquecerán su experiencia profesional y laboral dentro de esta disciplina y sus vertientes, desde la perspectiva de expertos reconocidos internacionalmente en el mundo del marketing”, expresó.

En tanto, la directora de la Facultad de Mercadotecnia, Jaqueline Ruiz Maciel, refirió que el evento está conformado por conferencistas y talleristas en el área de mercadotecnia, administración, medios, comunicación, y publicidad, quienes compartirán sus diferentes experiencias de trabajo.

“Los participantes son Carlos Morett, director, productor, speaker y emprendedor, con experiencia en Netflix, Disney, y Corazón Films. Gaby Castellanos, una de las 50 personas más influyentes del mundo de la publicidad, fundadora de NetThink Carat. Juan Vega, empresario especialista en mercadotecnia BTL. Edwin Carcaño, escritor y comentarista en portales y periódicos. Humberto Barrera, estratega de social media. Y Luis Rodríguez, consultor y estratega experto en modelos de negocios”, puntualizó.

Te invitamos a vivir la experiencia y hacer networking con la mejor comunidad universitaria y profesional en este Primer Congreso Internacional de Mercadotecnia 2021. Para mayores informes puedes consultar nuestras redes sociales, nuestra página oficial xochicalco.edu.mx, y visitar el portal de venta de los boletos en preventa en https://.bit.ly/CongresoMKTUX, los cuales tienen un costo de $250 más IVA.

Programa

Edwin Carcaño

‘¿A cuál generación perteneces?’

9:00 a.m.

Gaby Castellanos

Múltiples temas.

10:00 a.m.

Primer taller:

Humberto Barrera

‘Mindset digital en la nueva década’.

11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Juan Vega

‘Nos vamos por lo NO digital’.

1:00 a 2:00 p.m.

Segundo taller:

Luis Alberto Rodríguez.

‘Nueva visión del cliente’.

4:00 a 5:00 p.m.

Carlos Morett

‘Empezar desde abajo’.

6:00 a 7:00 p.m.