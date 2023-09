Una pasión sin límite de tiempo

Mexicali, B.C.- Cuando se tiene como padre a un ídolo o súper héroe favorito, seguir sus pasos se vuelve algo hereditario, si bien es cierto la responsabilidad es mayúscula, el aprendizaje a su vez termina por ser gigantesco; es el caso de los luchadores Estudiante y Estudiante Jr.

Padre e hijo comenzaron a compartir el ring desde el 2012 pero fue hasta el 2016 cuando comenzaron a festejar el 21 de septiembre como Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano.

Con 47 años de trayectoria profesional, Víctor Morales (nombre real del Estudiante) ha enfrentado en grandes batallas a figuras de talla del Hijo del Santo, Blue Demon Jr., Dr. Wagner, Perro Aguayo, entre otros.

“Todo comenzó por los años 70´s cuando un tío era luchador y como yo era algo vago pues yo creo que mi papá habló con él y luego ya me traía para todos lados, practique varios deportes y después de dos años que estuve con mi tío debute en Tulancingo, Hidalgo”, aportó el Estudiante.

Por obvias razones, el menor de sus tres hijos creció admirando a su padre, pero sobre todo fue enamorándose de la lucha libre y soñando con algún día poder igualar los pasos de su progenitor.

“En un principio yo muy pequeño no dimensionada el héroe que tenía en casa, entonces yo desayunaba, comía y cenaba lucha libre, para mí, los superhéroes eran El Santo, Blue Demon porque en ese entonces mi papá era promotor y se encargaba de funciones aquí en la ciudad”, expresó Estudiante Jr.

Conforme fue creciendo y con el apoyo de su padre, Estudiante Jr. con trayectoria de doce años comenzó con la lucha grecorromana para posteriormente debutar el 29 de octubre del 2011 en el Kilómetro 43 de Guadalupe Victoria.

“En ese tiempo no había tanta lucha aquí en la ciudad, yo dejé de lado la lucha libre como tal, hasta que por azares del destino comenzó de nuevo a surgir este deporte l Desde el 2012 han alternado en el cuadrilátero. y me fui puliendo con mi papá y abriendo camino poco a poco”, apuntó el Jr.

A lo largo de su trayectoria, los luchadores originarios de la colonia Baja California han compartido ring en inmensas ocasiones en distintos puntos de la república mexicana.

“Lo más bonito de la vida ha sido eso, yo como hijo de una gran leyenda tuve la oportunidad de trabajar en infinitas ocasiones con mi papá y esas para mi han sido mis mejores luchas”, añadió el hijo.

“Creo que para todos los luchadores que tienen un hijo también luchador es la máxima satisfacción, varías veces nos han ofrecido luchar en contra, pero siempre decimos que no, disfrutamos esos momentos como no tienes duda”, indicó el luchador de 65 años.

Como todo en la vida, la lucha libre ha tenido una evolución y crecimiento que conforme pasan los años ha beneficiado a los deportistas.

“Yo crecí con la vieja escuela, donde te decían que para ser luchador tenías que parecer luchador y tenias que tener las bases y no con cualquiera te enfrentabas, tenias que tener mucha defensa, a mi me tocó la época dorada de la lucha libre y no fue nada fácil”, resaltó el padre del Estudiante Jr.