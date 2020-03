Una mujer que rompe los límites

Ciudad de México.- Para Adriana Macías no hay obstáculo que la frene, ni siquiera nacer sin brazos. La mujer de 40 años es abogada, conferencista y madre. También toca el violonchelo y escribe. Todo lo hace con los pies.

Tras usar durante 20 años prótesis de brazos y nunca sentirse cómoda con ellas, Adriana las abandonó y comenzó a realizar todas sus actividades, desde peinarse, maquillarse y vestirse hasta tocar un instrumento musical, con los pies.

"Yo pensé que el reto más difícil que iba a enfrentar en mi vida era el no tener brazos; pero, conforme vas creciendo, te das cuenta que hay retos muchísimo más difíciles, como trabajar todos los miedos que traemos en el alma, las creencias y limitaciones de pensamiento que tenemos por la educación que nos han dado", dice en entrevista.

Con esta postura, Adriana comenzó a impartir conferencias de empoderamiento y autoestima, en las que su principal objetivo es que la gente pueda pensar: "oye, sí es cierto, si esta mujer que no tiene brazos ha enfrentado todo esto, yo puedo hacer el triple de lo que ella ha hecho", sostiene.

Aunque sus charlas se dirigen a todas las personas, Adriana envía un mensaje especial a las mujeres que también enfrentan alguna discapacidad.

"Todas en algún momento hemos sentido esta diferencia o debilidad o limitación. Sería genial que yo les pudiera decir: 'bueno, ustedes luchen, sean optimistas y va a llegar un momento en el que digan 'qué bueno que me pasó esto'. No, no va a haber un día en el que tú digas 'qué padre'. Sin embargo, sí va a llegar el día en que tú te sientas plena, aun con lo que te falta", sostiene.

Agrega que es importante romper con la idea de que tener discapacidad es lo peor que le puede suceder a una persona, pues existen soluciones para volver accesible el día a día.

Ella, por ejemplo, creó un arnés especial para sostener el arco del violonchelo sin que se le cayera y sin que se le acalambrara el pie. También diseñó una línea de ropa para personas con movilidad reducida.

"Aunque te falte la herramienta más importante, que son los brazos, siempre hay opciones, una segunda salida. Necesitamos desarrollar nuestra creatividad e ingenio para poder lograr nuestros objetivos", plantea.

Este mensaje de empoderamiento lo compartirá en una gira internacional de conferencias que realizará por Argentina, Perú, Ecuador y México a partir de la próxima semana.