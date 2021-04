“Una madre no respeta protocolos cuando buscas a tu hijo”

“Una madre no respeta protocolos cuando buscas por el amor que te mueve un hijo, es algo incomparable, una madre tiene que desgastarse y romper barreras con tal de encontrar lo que es de uno y hace lo imposible por encontrar a su familia”, expresó lapidariamente María del Pilar Arenas Navarro.

Originaria de Tamaulipas, la mujer busca a su hijo, privado de la libertad el 24 de agosto de 2011 en Ciudad Madero. Es su primogénito, su ingeniero, sus ojos, dijo. Tiene otras dos hijas, agregó, pero ahora es su hijo quien la necesita.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Su llegada a Mexicali no es al azar. Con la información que han acopiado en los grupos y colectivos de búsqueda, hoy conectados a nivel nacional, tiene datos que le hacen pensar que su hijo está en la capital bajacaliforniana, en situación de indigencia, desorientado.

En esta jornada ha acusado la indiferencia de autoridades investigadoras, pero esto no la ha desalentado a continuar su búsqueda. Ahora la situación es distinta en esta brigada, con el apoyo en particular de la Policía Municipal de Mexicali.

“Voy a queda hasta la línea por buscarlo, lo que a mí me importa, a las autoridades no les importa el dolor de uno, se guían por un protocolo (…) yo por años estuve confiando en que lo estaban buscando, pero al llegar aquí me doy cuenta que la realidad es otra”, comentó.

“La vida te cambia en segundo, tu familia se fractura porque te falta un miembro; tu familia en segundo grado se aleja porque piensan que por algún motivo te sucedió esto sin pensar que a todos nos puede pasar y que no precisamente es por cosas negativas”, agregó.

“Esto cambia tu salud, te desgastas físicamente, tu estado de ánimo cambia, tu vida no vuelve a ser jamás igual, porque tú solamente tienes una finalidad que es recuperar a tu familia”, expresó.