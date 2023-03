Un sábado lleno de acción en el APAM

MEXICALI, Baja California.- Continúan las acciones dentro de la Liga Juvenil de Fútbol Americano (Lijufa) en el campo APAM de la Ciudad Deportiva, el cual tendrá juegos este sábado a partir de las 13:00 horas.



El primer compromiso de la jornada sabatina corresponde a la categoría Juvenil, donde Falcons recibirá a Rangers de Ensenada, en lo que será un juego de Interligas entre Lijufa y Organización Estudiantil de Fútbol Americano (OEFA).



En punto de las 15:00 horas, entrará en acción la categoría Varsity con el cotejo de Falcons visitando a Cuervos, donde ambos equipos buscarán su primera victoria de la temporada Primavera 2023.

Finalmente, la jornada cerrará en las instalaciones del Cecyte Plantel Xochimilco, donde el emparrillado estará listo a las 18:00 horas, ya que los Linces recibirán a los Toros del Cbtis 21.POSICIONES – JUVENIL (Lijufa)EQUIPO PG PE PP DIFFalcones 1 0 0 +24Tigres 0 1 0 0Panteras 0 0 1 -27JORNADA 2 – JuvenilCoyotes vs Panteras*Águilas vs Tigres**Juego InterligasPOSICIONES – VARSITY (Lijufa)EQUIPO PG PE PP DIFLinces Xoch. 1 0 0 +44Halcones 1 0 0 +16Carneros 1 0 0 +2Toros 0 0 1 -2Falcons 0 0 1 -16Cuervos 0 0 1 -44JORNADA 2 – VARSITYPanteras vs PotrosBúfalos vs TigresÁ. Marinas vs Tecos