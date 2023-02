Un amor que ha traspasado fronteras

Enrique y Roxana son una pareja de migrantes que están juntos desde hace 5 años, pero las condiciones económicas de El Salvador los obligó a salir del país en compañía de su hijo de 3 años.

Ellos se conocieron cuando trabajaban en una fábrica, fue amor a primera vista, salieron, formalizaron y pronto se convirtieron en padres de su mayor pilar en la vida, el pequeño Aarón Alexander de 3 años.

Cuentan que solían pasar el 14 de febrero juntos, a pesar de que contaban con poco dinero, mismo que apenas les permitía sobrevivir, Enrique siempre le llevaba sus flores y chocolates a Roxana, sin embargo, ahora todo es distinto.

“Yo compraba chocolates y se los daba a ella el 14 de febrero, salíamos a comer, le compraba sus rosas, así lo celebrábamos”.

“Le doy gracias a Dios ya que este 14 de febrero lo voy a pasar con ella, no como yo quisiera, pero gracias a Dios estamos juntos y eso es lo importante”, expresó Enrique.

Él cuenta que por su mente pasó el salir solo del país, buscar el sueño americano y arriesgar su vida con tal de que el amor de su vida y su pequeño hijo no tuvieran que pasar hambre, sin embargo, no podía dejarlos.

“Llegué a pensar en salir yo solo, pero luego me puse a pensar que no era la mejor manera de salir de mi país, dejaba a mi hijo, dejaba a mi esposa, pero decía que en caso de cualquier cosa podía salir corriendo”, expresó.

Roxana con ojos tristes cuenta que su mayor miedo era saber que en el camino podrían robarle a su hijo, pero volteaba a ver a su esposo y tomaba fuerza para seguir adelante, pues era un viaje en el que estaban juntos, el amor y los sueños podían con cualquier adversidad.

“Siento que yo sola no lo hubiera logrado, él ha sido quien nos protege, el que está pendiente de que lo poquito que tenemos no nos falte”.

“Cuando lo veo y que está él conmigo pues se que es mi fuerza, es mi apoyo, a veces llega un tiempo en que me quiero rendir, pero él me dice que no, que hay que echarle ganas”, expresó Roxana.

A pesar del miedo que sintieron durante el camino tan largo que han tenido que recorrer, Enrique y Roxana lo hicieron por su hijo, al cual le explicaron el viaje que se veían obligados a realizar. “Suena gracioso pero nosotros le decíamos que vamos para otro mundo, así que tenía que portarse bien ya que íbamos para otro mundo”, comentó Roxana.

En este 14 de febrero, Enrique le agradece a su esposa por estar a su lado, por apoyarlo, por seguirlo en su sueño de tener una mejor vida, pues ella es su mejor amiga, el amor de su vida, su pilar, su todo.

“Han llegado días en que me he desmotivado, me he desanimado y he perdido la fuerza, pero ahí está ella apoyándome y diciéndome que sigamos por el niño ya que hay que darle un futuro, que tenemos que seguir luchando”, expresó Enrique.

NO PIERDAN LA FE

Como último mensaje, Enrique le pide a los ciudadanos que le agradezcan a Dios por estar en compañía de sus seres queridos y su familia.

A los migrantes que están en busca de un sueño al igual que ellos, les pide que no pierdan la fe, que se motiven y sigan adelante.

“El que anda solo que le eche ganas, que piense en la pareja o padres que ha dejado en su país, pues es un camino difícil y cuando uno ya no puede hay que pensar en Dios y pensar en la familia”, finalizó.