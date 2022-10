¿Tu perro está chimuelo?

Cuando un perro es encontrado en la calle y llevado a revisión médica, lo primero que hacen los veterinarios es revisar su dentadura, para determinar su edad aproximada y estado de salud.

La dentadura de los cachorros está compuesta por 28 dientes de leche los cuales son sustituidos por otros, hasta que llegan a tener 42 piezas, las cuales son definitivas, por lo que en caso de perder alguno ya no lo recuperará.

Muchos perros no tienen todas sus piezas; algunos dientes les pueden faltar porque no les salieron, ni les van a salir, pero eso no significa que esté enfermo.

Los cachorros tienen menos dientes que los perros adultos. Ellos cambian los dientes de leche por los definitivos de los 5 meses a los 7 meses.

Te puede interesar: Día del médico: Desempeña su profesión con amor

Este proceso pasa casi desapercibido por sus guardianes porque, por lo general, se les suelen caer cuando están comiendo y se los tragan, aunque en algunas ocasiones, pueden expulsarlos de la boca y veremos el diente en el suelo de la casa.

Si es de leche no debes preocuparte, ya que a los pocos días le saldrán los nuevos. Esta muda tampoco representa dolor alguno, puede tener un leve malestar que detectamos cuando empiezan a morder todo: muebles, calzado, todo por igual, por lo que es aconsejable proporcionarles juguetes diseñados para esta etapa.

En caso contrario, si un perro adulto está perdiendo los dientes, significa que existe un problema de salud subyacente. La pérdida de dientes en los perros adultos puede ser causada por trastornos metabólicos, enfermedad o trauma en la boca.

La causa número uno de la pérdida de dientes en los perros adultos es la enfermedad periodontal.

La enfermedad periodontal comienza cuando la placa se acumula en los dientes de su perro y se abre camino bajo las encías.

Una vez que está allí, las bacterias en la placa segregan toxinas que dañan las encías y los tejidos conectivos que mantienen a los dientes en su lugar. Si se deja sin tratar, comienza un ciclo de inflamación y remisión, haciendo más daño con cada período de inflamación hasta que finalmente tu perro adulto comienza a perder los dientes.

Tampoco debemos olvidar que el alimento blando y la comida casera contribuyen a que se presenten problemas dentales, por lo que es importante corregir este tipo de hábitos alimenticios.

Recuerda siempre que, como guardián responsable, es tu responsabilidad procurar la salud de tus animales, por lo que se si llegas a percatarte de que su aliento es desagradable o que está perdiendo dientes, incluso si batalla para comer o sus encías sangran, debes acudir inmediatamente con tu médico veterinario para que te oriente al respecto.

Sabías que...

…Los problemas dentales pueden incrementar las probabilidades de una enfermedad en el corazón, en el hígado, en los riñones y en las vías respiratorias?

Casos de éxito

La mamá de Grifo es una gatita de la calle que parió en casa de una persona. Transcurrieron varios meses sin que ninguno de ellos recibiera una solicitud de adopción, hasta que alguien preguntó por este pequeño.

Hoy en día se siente tan en casa que sube y baja las escaleras a discreción, sobre todo si está buscando un lugar tranquilo para descansar.

Contáctanos

Todos estos animales están en busca de una familia responsable que les proporcione los cuidados y la atención que requieren. Ya fueron desparasitados, vacunados y esterilizados.

Puedes ver sus videos en www.youtube.com/genteporlosanimales. Si te interesa adoptar a alguno, envía tu nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico a través de la página: www.facebook.com/genteporlosanimales o a genteporlosanimales@gmail.com.

En adopción...

Wanda, 8 meses y talla mediana.

Fui rescatada de un parque industrial ubicado cerca de la carretera al aeropuerto en donde los guardias ya habían solicitado desaparecerme. Por fortuna, un valiente joven me rescató de un futuro incierto, con la finalidad de brindarme hogar temporal mientras encuentro una familia definitiva. Soy bastante sociable, juguetona y cariñosa con todas las personas.

Sabrina, 7 meses de edad.

Fui abandonada con mis hermanitos adentro de una caja de zapatos en un parque cuando tenía apenas 2 semanas. Mis hermanitos y yo logramos sobrevivir gracias a que mi hogar temporal nos cuidó y alimentó con formula a todos. Convivo con adultos, niños, perros y otros de mi especie. Me caracterizo por ser muy cariñosa.

Pita, 4 meses y seré de talla mediana-grande.

Fui rescatada de la calle, cuando una persona indigente me maltrataba. Destaco por ser una perrita muy tierna, alegre y super amigable con todas las personas, perros e incluso gatos. Como todo buen cachorro mis activades favoritas son: ser mimado, comer y dormir, sin importar el orden.