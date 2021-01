Revienta FGE um moderno invernadero de mariguana

El cateo se realizó en una vivienda del Fraccionamiento Hípico al Norte de la Ciudad, en el que se encontraban decenas plantas de mariguana, un sistema de riego, luz ultravioleta, ventilación y control de humedad.

AMLO reaparece en redes

Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un video este viernes, en el quinto día de su contagio de la Covid-19, y con ello atajó rumores sobre su estado de salud. "Me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé para comunicarme con ustedes", dijo el mandatario en un video.

Canadá suspende vuelos a México

El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció el viernes la suspensión de todos los vuelos a México y el Caribe hasta el 30 de abril. Las nuevas restricciones, en respuesta a las variantes más contagiosas del coronavirus, incluyen la obligación para todos los viajeros que arriban a Canadá a guardar 14 días de cuarentena en un hotel a su propia costa.