BC baja la barrera de los 400 casos activos

Baja California logró contraer sus casos activos por debajo de la barrera de los 400, todos los municipios disminuyeron este indicador, no obstante, un día no hace tendencia, considerando que hubo más de cien diagnósticos nuevos de coronavirus en 24 horas, por lo que no hay que dejar a un lado las precauciones ante el virus.

Aplicarán la vacuna contra Covid-19 en México solamente si es segura

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguro que las vacunas tienen un aspecto “no negociable”, es decir, si no arrojan resultados positivos no serán adquiridos por el Gobierno Federal ni aplicados en la República Mexicana.

Congreso de CDMX descontará sueldo a diputados que "se vayan de pinta"

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México está decidida acabar con la práctica común de los diputados locales de asistir a las sesiones sólo a pasar lista y luego irse, la cual se ha incrementado en las sesiones ordinarias virtuales.