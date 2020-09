No se pierda detalles del avance en el Caso Racota , que a aunque ya se judicializó en julio la carpeta de investigación, la Fiscalía Regional de Mexicali no se detiene y sigue integrando pruebas. Los imputados serán citados ante el juez y en caso de que no asistan, podría ordenarse su arresto.

Tenemos para ti la actualización en el semáforo epidemiológico. Baja California se mantiene en color naranja y no existen estados que hayan pasado a verde.

Si en tus planes estaba asistir a celebrar las fiestas patrias a otra ciudad, ten en cuenta que en CDMX por ejemplo este año la participación de la población se cancela debido a la pandemia de Covid-19, tal como lo dijo Andrés Manuel López Obrador.