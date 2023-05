Tres de cada 10 personas trabajan más de 48 horas a la semana, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esto respecto al tiempo que dedican los mexicanos al trabajo y a su vida personal.

A través de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo se registró que cada tres de 10 ocupados son hombres y dos de cada diez son mujeres, 61% de las personas mayores de 12 años son activos laboralmente.

Durante el cuarto trimestre del 2022, el 60% de las personas mayores de 15 años se encontraba económicamente activa, el 76% correspondió a hombres, mientras que el 34% a mujeres.

El 47% de la población tiene una jornada laboral de 35 a 48 horas a la semana, el 27% más de 48 horas, el 17% de 15 a 34 horas y el 6% de menos de 15 horas a la semana.

Respecto a sus actividades fuera del trabajo, en promedio utilizan 53 horas a la semana para dormir, de ocho a nueve horas para comer, aproximadamente seis para arreglarse y asearse, cuatro horas para descansar y el resto para cuidado de la salud.

Las horas de convivencia o entrenamiento las utilizan en promedio de la siguiente manera, 196 horas a la semana dedicadas a los medios masivos, ocho horas a la convivencia familiar, seis para la participación de juegos, cinco para ejercicio o actividad física y tres horas para acudir a eventos.

Respecto a los ingresos de la población ocupada, la mayoría de ellos tiene un sueldo de uno a dos salarios mínimos, representando el 34%, mientras que los que reciben un salario mínimo son el 31%.

Los porcentajes más bajos se encuentran en los que reciben más de dos salarios mínimos, reviendo tres salarios mínimos el 10.7%, más de tres hasta cinco salarios recibe el 4.3% y los que reciben más de cinco salarios son el 1.5%.

Respecto a las personas no económicamente activas, el 72% fueron mujeres y el 28% hombres, del total, el 98% no buscaron empleo por considerar que no tenían posibilidades y el 2% restante desistió de buscar empleo.

De este mismo sector de la población laboral, el 7.6 % tenía interés para trabajar, pero se encontraba en un contexto que le impedía hacerlo; 81.4 % no tenía interés para trabajar por atender otras obligaciones; 2.1 % tenía impedimentos físicos para trabajar y 8.9 % declaró otra condición.