Trabajadores en BC deben de ganar 22 mil pesos mensuales: CEEBC

Para que el salario de un trabajador en Baja California sea considerado digno, debe de ser de al menos 22 mil pesos mensuales señala el economista Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California.

‘’El salario digno es para vivir, no solamente para sobrevivir’’

A pesar de que se habla de un aumento al salario mínimo, es importante destacar que una cosa es el mínimo que se paga y otra que con ese dinero se pueda sobrevivir.

El estudio explica que según la organización México Digno, a nivel nacional el salario digno debe de ser mayor a los 19 mil mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentos, agua, hogar, educación, salud, transporte y vestimenta.

De acuerdo con la organización, en Baja California para cubrir la canasta básica de alimentos se necesitan 6 mil 732 pesos, los gastos para cubrir necesidades como servicios, transporte y vivienda ascienden a los 7 mil 769 pesos y por otro lado, gastos para la vida digna como el pago de colegiaturas, entretenimiento, embarazos son un poco más de 5 mil pesos.

Esto representa un total de más de los 19 mil mensuales que expone el CEEBC.

Sin embargo, el salario promedio cotizado por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya fue rebasado en su crecimiento anual por la inflación, aunque eliminando el impacto de la inflación este sigue quedando por debajo.

Actualmente Baja California, se encuentra viviendo una inflación por encima de la nacional del 9.76%, en alimentos la inflación es del 14.5%, Mexicali tiene la inflación más alta en este rubro con el 14.61%.

Dado que Baja California registra una inflación por encima de la nacional, el Salario Digno se ubica por encima del estimado a nivel nacional ubicándose en 22 mil 471 pesos mensuales lo que es casi el triple del Salario Mínimo y alrededor de 7 mil pesos por encima del SPCIMSS de Baja California: Roberto Valero’’

Esto ha generado la falta de personal en las maquiladoras además de que estén renunciando, pues cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en promedio el salario mensual es de 13 mil pesos, esto es inferior a los dos salarios mínimos.

El economista asegura que los trabajadores seguirán evadiendo al sector formal mientras los salarios no mejoren y no tengan un crecimiento importante, además de subirlo en todos los niveles y no solo el mínimo.

Se estima que la inflación siga en niveles históricos hasta el segundo trimestre del próximo año, esto seguirá provocando que la informalidad y la migración sean las opciones para la población, lo que ocasiona un estancamiento en la economía.