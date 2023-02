Trabajadores del Centro de Transferencia Municipal se manifestaron para exigir seguridad

Trabajadores del Centro de Transferencia Municipal se manifestaron durante la mañana del miércoles 8 de febrero para exigir mayor seguridad en el predio debido a que personas externas ingresan a robar y realizar quemas.

Desde el 2010 la concesión del centro de transferencia se le otorgó a una empresa privada llamada Pasa, la cual se encarga de trasladar la basura al confinamiento final en la carretera a San Felipe.

Argumentaron que no es la primera vez que se manifiestan por este motivo y que los representantes de Pasa se han comprometido a resolver la situación, pero no ha sucedido.

Actualmente, más de 400 personas laboran en el basurero municipal, los cuales se dividen en tres turnos que son el matutino, vespertino y nocturno, pero en este último es cuando mayormente se presentan las incidencias.

Nosotros somos tres grupos, pero entra gente ajena que no trabaja aquí, roban, hacen lumbradas y solo estamos pidiendo que no dejen entrar a gente que no tiene nada que hacer aquí” expresó José Ángel, trabajador del centro.