Toman Jardin de Niños Francisco Gallego por falta de intendente

Madres de familia cerraron el Jardín de Niños Francisco Gallego del fraccionamiento Villafontana por la falta de intendente desde hace cuatro meses y nula respuesta por parte de las autoridades educativas.

Los mismos padres de familia se han organizado para estar limpiando el jardín de niños, pero la situación los ha rebasado debido a que la mayoría de ellos trabajan y no pueden asistir diariamente a realizarlo .

“Desde el día 9 de enero estamos así, nos dijeron que de un día para otro no se puede dar una respuesta, pero ya pasaron cuatro meses y lo mantendremos cerrado hasta que traigan un intendente” comentó la madre Ana Laura Sandoval.

El anterior conserje dejó de laborar debido a que sufrió una lesión en un brazo, por lo que fue incapacitado primero por tres dias, pero se le fueron sumando los y dejando sin personal en el área.

La directora del plantel ha enviado en varias ocasiones los oficios correspondientes a la Secretaría de Educación, pero los atendieron hasta que acudieron personalmente los padres de familia.

“Quedaron muy formal en avisarnos si era favorable que nos mandarían a alguien, no tuvimos respuesta hasta hace unos días, según ahora nos lo iban a mandar, fue un aviso para que no cerráramos, no mandaron a nadie y lo cerramos” comentó.

Supervisores de la zona escolar acudieron al plantel para dialogar con las madres y abrieran el acceso, pero ellas se negaron, esperan que el día miércoles 3 de mayo se presente al nuevo intendente, de lo contrario lo mantendrán cerrado.