Todos los días son Buen Fin en los sobre ruedas: Comerciantes

Debido a los precios que manejan los comerciantes en los sobre ruedas suelen ver su día a día como si fuera el “Buen Fin”.

Luego de que hace algunos días iniciará el “Buen Fin”, donde las tiendas departamentales suelen bajar precios y realizar promociones, vendedores de los tianguis buscan ser una opción más económica.

Reynaldo Esquivel quien es uno de los comerciantes que se ubican en el sobre ruedas de la colonia Aurora, comenta que todos los días deben de tener precios bajos y más ahora que buscan ser la primera opción de los mexicalenses en estas fechas.

Comenta que sobre todo en estas fechas es cuando se ven obligados a regatear ya que tratan de ser accesibles para ganarle a los precios que se manejan en otros lugares y así vender la mercancía.

“No es igual como una tienda que es estable, nosotros como estamos en sobre ruedas tenemos que dar la mercancía más accesible a la gente para que se anime ya que de esto vivimos”, dijo Reynaldo.

Respecto al “Buen Fín”, Raymundo quien vende diferentes productos mencionó que la gente está acudiendo debido a que dan sus productos más baratos que en otras partes, además de que las personas buscan bajar los costos.

Emilio quien vende fruta en el sobre ruedas dijo que en estos días ha visto un incremento de afluencia debido a que ya se está realizando la entrega de aguinaldos, por el “Buen Fin”, pero también por las condiciones climáticas.

Vienen aquí buscando más promociones, más producción; ahorita una señora vino y me dijo que ahorita regresaba, creí que ya no iba a venir y me compró 500 pesos”, dijo Emilio.