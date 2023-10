Todo un éxito el torneo de Powerlifting Novatos 2023

MEXICALI, Baja California. Con la participación de más de 150 competidores se desarrolló el segundo torneo de Powerlifting Novatos 2023 que se disputó en las instalaciones del Gimnasio Peoples Gym.

Yair Ceniceros se llevó el absoluto en la rama varonil con un total de 72.3 puntos, superó a Diego Fajardo con 69.6 y a Ángel Pérez con 69.5 quienes se llevaron el segundo y tercer lugar.

“Estoy satisfecho con mi desempeño, sé que aún queda mucho por mejorar y eso me mantiene motivado para futuras competencias, tenemos próximamente un Estatal y no descartamos el llegar a un Nacional en los próximos meses”, expresó Yair de 24 años.

En la femenil Edith de la Torre reclamó el primer lugar absoluto y de la categoría Sub Junior de 69 kilogramos con 58.1 puntos, venció por amplio margen a Hiromi Parra con 54.1 quien se llevó el segundo puesto e Itzel Sandoval reclamó el tercer peldaño con 52.6.

“Contenta y satisfecha la verdad cuando fui tenía expectativas bajas porque tenía tiempo sin hacer este deporte y además solo me preparé tres semanas y tampoco tuve la oportunidad de tirar mis máximos, fue una agradable sorpresa”, comentó Edith de 23 años.

En otros resultados femeniles, Maylene Lizárraga se llevó el primer lugar en Sub Junior 57 kilogramos, Hiromi Parra fue vencedora en Sub Junior 63 y por último Itzel Sandoval fue ganadora en Sub Open 69.

En las categorías varoniles, Johant Feliz ganó en Sub Junior 53 kilogramos, Santiago Lizárraga se llevó en 59, Héctor Torres en 66, Pablo Montiel en 74, Rafael Saldaña en 83, Eduardo Padilla salió

vencedor en 93 e Israel Alcalá ganó en 120.