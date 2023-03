Todo listo para la FFC de este sábado

Con un total de doce combates se estará celebrando “Hysteria” de Fight Factory Championship este sábado 1 de abril en las instalaciones del Casino Arenia, a partir de las 19:00 horas.



En la pelea estelar, el mexicalense Eduardo Cardiel (0-1) enfrentará al sonorense Rubén Páez (0-0) quien debutará en tierras cachanillas, combate pactado en la división de las 145 libras.

“Me siento más que preparado para este combate, muy seguro del trabajo que hemos hecho, tuvimos una preparación con un gran compañero nuevo como Diego Ramírez, también con mi entrenador Alfredo Estrada que siempre nos ha apoyado y nos permitió llegar a un nuevo nivel”, comentó el cachanilla del gimnasio Sick Mexican Fighters.La venta de boletos estará disponible en las instalaciones del Casino Arenia y en todas las sucursales del Grupo Estructuras y Perfiles de Mexicali.PELEA A 145LBSEduardo Cardiel (0-1) vs Rubén Páez (Debut)PELEA A 143LBSSergio Sánchez (1-0) vs Christopher Figueroa (0-3)PELEA A 145LBSJosé Ochoa (4-1) vs José García (3-1)PELEA A 145LBSEduardo Zavala (2-1) vs Donovan Aguirre (4-0)PELEA A 135LBSAlberto Cardiel (2-4) vs Isaac Hernández (2-2)PELEA A 235LBSRubén Tirado (Debut) vs Giovanni Ríos (Debut)PELEA A 155LBSCarlos Palomares (1-1) vs Raúl Rosales (3-1)PELEA A 125LBSJulio Álvarez (Debut) vs Giovanni Chan (2-0)PELEA A 155LBSJoshep Pacheco (Debut) vs Demian Torres (0-1)PELEA A 135LBSJosé Mosqueda (Debut) vs Carlos Colio (Debut)PELEA A 155LBSRubén Torres (0-1) vs Francisco Lizárraga (1-0)PELEA A 125LBSAlfonso Pando (0-4) vs Eduardo Pacheco (3-1)