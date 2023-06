Todo listo para la 1ra Copa Dagal de baloncesto

MEXICALI, Baja California.- Con la participación de más de 40 equipos comenzó la primera edición del Torneo de baloncesto Dagal 2023, la cual inició el pasado 22 de mayo y concluirá a finales de julio.

Dicha competencia contará con las categorías de Sub 10, Sub 15, Sub 18, Abierta Varonil, Abierta Femenil, así como Segunda y Tercera Fuerza.

“La intención es que esta Copa se quede ya varios años aquí, sabemos que la ciudad tiene mucha calidad en el basquetbol es por ello que el objetivo es que está sea la primera de varías que queremos hacer”, compartió Vicente Ríos, organizador de la Copa Dagal 2022.

Todos los partidos se jugarán de lunes a viernes a partir de las 18:00 hasta las 22:00 horas en las instalaciones deportivas de los planteles Maestros Federales y Villanova.

“Bueno para que todo sea más ágil y ningún equipo tenga faltas de asistencia en su juego, se optó por la idea de jugar entre semana en la tarde y los fines de semana se jugarán los días domingos”, comentó Ríos.

De igual manera, se otorgarán trofeos a los primeros tres lugares de cada categoría, medallas de primer lugar al equipo campeón y premio al Jugador Más Valioso en cada división.

Algunos clubes confirmados entre los más de 40 equipos son; Panteras con sus diferentes planteles de preparatoria, Duke, Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Gladiadores, Dogyys, Instituto Tecnológico de Mexicali, New Era y Cetys 75.

“Afortunadamente por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, algunos equipos vienen a jugar con nosotros, en el caso de ellos se definirá un día en específico para que jueguen juego doble o bien uno entre semana y otro el fin de semana”, concluyó el organizador Vicente Ríos.