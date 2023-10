Todo listo para el silbatazo inicial de la Liga Urbana de Fútbol dePrimera Fuerza

Mexicali, B.C.- Luego de un mes de espera y con la participación de 16 equipos arrancará la temporada 2023-2024 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza.

El día de hoy comenzará la fiesta futbolera en la capital del Estado con el Campeón de Campeones donde San Valentín Baja (campeón de Copa) jugará ante la Esperanza Agrícola (campeón de liga) a las 20:00 horas en el Campo Necaxa.

“En este juego se definirá al campeón de campeones, si queda empate en los 90 minutos, se acatará así en las estadísticas de la liga, pero las acciones continuarán con la tanda de penales”, expresó el presidente de la Liga Urbana, Ricardo Muñoz.

Para este certamen, se contará con la participación de equipos nuevos; Diablos Lázaro Cárdenas, Cimarrones Loma Linda y Santa Cecilia.

“Serán en total 30 jornadas, donde el formato de competencia será el mismo, los primeros ocho avanzarán a la liguilla y el último equipo descenderá, está planeado que el torneo concluya por allá de julio o agosto”, añadió Muñoz.

Sobre los jugadores extranjeros, Ricardo aportó que se podrá contar con seis jugadores, pero solamente cuatro podrán estar en el campo.

JORNADA 1

SV Baja vs E. Agrícola

Col. San Luis vs Sta. Rosa

Div. del Norte vs Sta. Isabel

Man. Vera vs Á. Islas

R. Jalisco vs L. Cárdenas

Cimarrones vs Sta. Cecilia

Bachilleres vs Ferrocarril

V. Florida vs P. Nuevo