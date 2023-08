Todo listo para el Mr. Baja 2023 en Tijuana

MEXICALI, Baja California. Con la participación de más de 300 competidores de todo el Estado, este sábado 19 de agosto se llevará a cabo el Mr. Baja California 2023 el cual tendrá sede en el Centro de

Alto Rendimiento de Tijuana a partir de las 15:00 horas.

Las categorías que conformarán esta competencia serán Body Building, Men´s Physique, Classic Physique, Wellness, Bikini y Figura. Además, de que será avalado por la Asociación de Físico y Fitness de Baja California.

Físicamente me siento en mi mejor punto, ya que tenia 6 años ausente de las competencias y este regreso me trató muy bien, también me he sentido bien mentalmente y seguir más enfocado en el progreso”, comentó Emanuel Barraza quien hace dos semanas ganó el Mr. Mexicali en Classic Physique.