Todo listo para "La Batalla" de Gladiador Promotions

MEXICALI, Baja California.- Con una cartelera de 10 funciones, Gladiador Promotions ofrecerá la primera velada boxística en la ciudad del presente año, este 18 de marzo en las instalaciones del Gimnasio de Mexicali, a partir de las 18:00 horas.



En la pelea estelar, Jesús “Zhino” Rubio (13-6) enfrentará a su paisano Ángel “El furioso” Martínez (14-2), dicho combate está pactado a ocho asaltos dentro de la división de los pesos súper ligeros.



“Se llegó la hora, me siento listo y muy contento, tengo ganas de ganar, ambos peleadores vienen con hambre de ganar, estoy muy motivado para salir con la mano arriba”, expresó Martínez.

CARTELERA BOXÍSTICA

Mientras que, en la pelea coestelar de la noche, Rene Almada (4-0) expondrá su invicto ante Aurelio Parra (5-4) dentro de la división de los pesos súper ligeros, la cual está pactada a seis capítulos.La venta de boletos para presenciar esta velada boxística se puede realizar en Jab Boxing Brand en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

PESO SÚPER LIGERO – 8 ROUNDS

Jesús Rubio (13-6) vs Ángel Martínez (14-2)



PESO SÚPER LIGERO – 6 ROUNDS

Rene Almada (4-0) vs Aurelio Parra (5-4)



PESO MOSCA – 6 ROUNDS

Miguel Nieblas (6-1) vs Jonathan Pinedo (5-0)



PESO GALLO – 6 ROUNDS

Javier López (6-1) vs Daniel Ramírez (5-6)



PESO LIGERO – 4 ROUNDS

Alex Guillen (3-0) vs Eduardo Calderón (2-2)



PESO LIGERO – 4 ROUNDS

Andrés García (Debut) vs Alexander Carrillo (0-5)



PESO SÚPER GALLO – 6 ROUNDS

José López (6-1) vs Gerardo Cruz (2-3)



PESO PACTADO 58.5KG – 4 ROUNDS

Isaiah Bernal (Debut) vs Miguel González (Debut)



PESO PACTADO 56KG – 4 ROUNDS

Roberto Tapia (2-0) vs José Ibarrias (0-1)



PESO PACTADO 50KG – 4 ROUNDS

Jesús Guzmán (1-0) vs Omar Rosiles (0-2)