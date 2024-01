"Tigre" López recibió el Campeonato Mundial Juvenil de la CMB

Mexicali, B.C.- A poco más de un mes de haber logrado el Campeonato Mundial Juvenil de los Súper Gallos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), José “Tigre” López recibió su cetro a cargo de la Comisión de Box y Lucha Libre de Mexicali.



El pasado 2 de diciembre, López ganó por la vía del nocaut en el séptimo asalto a Israel “Azulito” Ramírez para salir con la mano en alto durante la función que ofreció Paguma Boxing Promotions en el Gimnasio de Mexicali.



“Muy emocionado porque es un gran honor para mí y después de esa pelea la verdad yo esperaba ahí recibir un reconocimiento, pero por una u otra razón no se pudo y ahora ya llegó y estamos muy contentos”, expresó López.



Así mismo, “Tigre” adelantó que está listo para los retos de este 2024 ya como campeón juvenil de la CMB.

“Hemos estado platicando con mis entrenadores, pero yo creo que ellos (Jaime Ramírez e Israel Jaime) son los mejores para tomar esa decisión, por mi parte yo estoy dispuesto para lo que sea, me gusta dar buenas peleas para seguir agarrando experiencia”, subrayó el pugilista del Gimnasio Pueblo Nuevo.“Fue por motivos de premura, ya que se vino todo encima, ellos estaban en una convención por aquellas fechas en Europa, los tiempos no se dieron de manera formal para cumplir con el cinturón, luego llegó el fin de año y con ello se invitó a los boxeadores para que asistieranal “Martes de Café” pero por motivos personales ellos no pudieron ir a la Ciudad de México”, añadió el presidente Orlando.