Tiene Mexicali un atraso en accesibilidad

MEXICALI, Baja California.- Para Juventino Pérez Brambila, director de Administración Urbana, el atraso en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en Mexicali es de aproximadamente 20 años.

“Sobre todo se agudizó en los últimos años” admitió “la ciudad dejó de ser amigable, no nada más con la discapacidad, sino con los peatones en general”.

Reconoció que todavía en la década de los 80 se cuidaba que la ciudad tuviera cierto tipo de accesibilidad: banquetas anchas, rampas, espacios públicos amigables, pero a partir de la década de los 90 hubo cambios en el reglamento que modificaron esta apreciación.

Un ejemplo de esto, señala, fue la construcción de banquetas más pequeñas, con lo que se redujo el espacio para el tránsito peatonal y adecuaciones como postes de luz e hidrantes, que no permiten la circulación libre de las personas con y sin discapacidad.

En este caso, en muchas de las vialidades principales de más reciente construcción, como en la zona oriente de Mexicali, las banquetas tienen una medida de 1.50 metros, cuando para garantizar la circulación sin problema deberían rondar los tres metros de ancho.

Con esto se ocasiona que transitar por la ciudad para personas sin discapacidad sea sumamente complicado, mientras que para personas con discapacidad el tránsito por algunas vialidades es completamente imposible.

“Es muy difícil para nosotros que no tenemos problemas para caminar, pero si invitas a una persona con silla de ruedas o con muletas es prácticamente imposible que lo hagan” dijo “el riesgo es mucho, no cumplen las rampas, no cumple el ancho y están invadidos”.

El funcionario admitió que actualmente existen diversas reglamentaciones en materia de obras públicas a nivel estatal y municipal, por lo que es necesario llegar a una coordinación para poder brindar mejores condiciones a la población.