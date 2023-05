Tiempos de espera en aplicación CBP One provoca abandono de proceso

Los largos tiempos de espera que se han registrado en los últimos meses en la aplicación CBP One han provocado que los migrantes abandonen el proceso migratorio que estaban realizando.

Aarón Gómez Zubirán, encargado del albergue Peregrino, dijo que se encargan de brindar la información oficial sobre el uso de la aplicación para realizar el cruce, la cual tiene un tiempo de espera debido a la gran cantidad de personas que tratan de utilizarla.

Dijo que es clave brindar la información a las personas en situación de movilidad, sin embargo, por los tiempos de espera y la duración del proceso, algunos de ellos deciden no realizar la solicitud, pues buscan una respuesta breve.

Precisó que actualmente han logrado cruzar a través de la aplicación cerca de 200 migrantes que se encontraban en las instalaciones, pues debido a que Mexicali no es una frontera tan grande, se dan menos citas que en otros municipios.

“Obviamente en Mexicali por ser una frontera no muy grande son 25 cruces por día, a diferencia de Tijuana, que si no me equivoco, son 180 diarios”, expresó.

Reiteró que con el fin del título 42 no hubo un incremento o decremento de cruces fronterizos, por lo que siguen siendo cerca de 25 los migrantes que se van diariamente por medio de citas.

“La autoridad de Estados Unidos, CBP, quiere aumentar, pero no es oficial la información de que vaya a incrementar a 45”, finalizó.

Respecto a la afluencia en los diversos albergues de Mexicali, dijo que no han registrado un aumento considerable, siendo casi 1 mil 300 migrantes los que se encuentran en los 11 espacios que hay en Mexicali, con 785 cupos disponibles para atender a quienes lo necesiten.