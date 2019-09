Termina el operativo golpe de calor en el Albergue Peregrino

MEXICALI, Baja California.- Ante la entrada de la estación de otoño al municipio, concluirá el operativo golpe de calor dentro del albergue peregrino, según informes de la Dirección de Protección Civil Municipal.

El capitán René Rosado, comentó que esto fue en común acuerdo con la administración municipal, mientras que la dirección del DIF municipal, indicó que a pesar de que haya concluido el operativo, se seguirá teniendo el mismo horario del albergue hasta nuevo aviso.

Expresaron que durante estos días han tenido llegadas de entre 89 a 95 visitas diarias, dando como resultado que existan actualmente 20 mil 763 atenciones.

El DIF municipal, indicó que para quienes aún desconozcan las funciones del lugar, en dicho albergue se les dan servicios de regadera, baño, lavandería, comida y un lugar donde puedan dormir.

Buen servicio

José Armando Mendoza de 42 años de edad, por ejemplo, y mientras se recostaba en uno de los catres dentro del albergue, expresó que el se siente cómodo, pues estar ahí le proporciona seguridad.

Aquí la verdad nos tratan bien, tenemos donde bañarnos, donde lavar nuestra ropa, donde dormir y pues mientras uno no desobedezca las reglas se puede pasar uno el día en paz”.

“Además con todo el calorón que estuvo haciendo aquí, pues está bien que tengamos un lugar donde refrescarnos, pues a diferencia de otros lugares, Mexicali tiene un calor muy seco y eso pues a uno lo deshidrata”, expresó.

Ayudando a la familia

El señor Mendoza, quien es originario de Ciudad Obregón, Sonora, comentó que ha tenido que trabajar de todo para poder mantener a sus 4 hijas y esposa quienes se quedaron en su tierra natal, por lo que actualmente él no tiene donde vivir.

“Yo siempre he sido trabajador, me gusta ganarme mi propio dinero, he trabajado de guardia de seguridad por mucho tiempo y pues conozco bien como es ese empleo, pues tengo que echarle ganas para mandarle dinero a mi familia”.

“Aunque si me ofrecen otro trabajo, yo le entro a cualquier cosa, la idea es mantenerse ocupado y siempre trabajando que es lo importante”, dijo.

Sueldos bajos

José indicó, aún así, que aunque tenga un trabajo algo estable ahorita con un ingeniero, no le alcanza para hacerse de algo propio, pues las rentas de un cuarto, suelen ser costosas.

“Quiero hacerme de un cuartito o alguna casita para traerme a mis hijas y esposa conmigo, pero es muy difícil, así que prácticamente vivo al día, intentando estirar el dinero lo más que se pueda”.

“Así que reitero las gracias porque existan estos lugares, ya que habemos personas que estamos trabajando pero no contamos con un techo donde descansar, pero se que pronto todo cambiará”, mencionó.