Tendrán que hacer nueva terna para Fiscal Anticorrupción

BAJA CALIFORNIA, México.- Tras la renuncia de la Fiscal Especial contra la Corrupción, el Congreso del Estado debe aprobarla y después evaluar la terna propuesta por el Poder Ejecutivo, para así nombrar a otra persona en la dependencia que todavía carece de recursos para su instalación.

El diputado presidente, Víctor Morán Hernández, comentó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado es quien debió liberar el recurso para la operatividad de la Fiscalía Anticorrupción, al no suceder, renunció Olga Elizabeth Ojeda Mayoral.

Morán comentó que se va a analizar la renuncia de Ojeda; ella indica que fue por motivos de presupuesto, infraestructura, prácticamente les dice que no tiene nada para operar. El secretario de Hacienda es quien le tenía que presentar el presupuesto, se va analizar en la Comisión de Gobernación, si la aceptan, El ejecutivo del Estado deberá de presentar una nueva terna.

Reiteró que el presupuesto compete al Ejecutivo, y que no saben si ya estaba asignado el recurso. “No aterrizaron nada de infraestructura, personal, el presupuesto, ella se vio en la necesidad de mejor renunciar, no he platicado con ella, y en su momento nos podrá explicar por qué su decisión, por lo pronto La Sesión Ordinaria se realizará el día 12 de febrero de 2020, a las 11:00 horas, en el restaurante Misión Santa Isabel, en la delegación de San Quintín del Municipio de Ensenada, Baja California.

“Tenemos el tema de municipalización de San Quintín, se van a aprobar algunos temas relacionados a acuerdos, que se han tomado en las mesas de trabajo”, comentó el diputado presidente, Víctor Morán Hernández.

El legislador de Morena, comentó que la intención del cambio es que la gente de San Quintín se entere de lo que está sucediendo en torno a la intención de municipalizar la delegación. “Queremos que la gente esté enterada en cuanto al trámite y seguimiento del proceso de municipalización”, mencionó el diputado local.

Cabe mencionar, que los habitantes del San Quintín, desean que la delegación se convierta en municipio, por sus condiciones territoriales y la necesidad de servicios públicos. su renuncia ya está en mi escritorio”, dijo. Como Poder Legislativo, hicieron un llamado, para que el Estado ya tenga todo ordenado para cuando entre el nuevo fiscal anticorrupción, quien debe de tener seguridad.

El diputado Juan Manuel Molina García comentó que se requiere abrir un documento, se debe recibir una terna para nombrar a una nueva persona, solo deben ser tres nombres, no van a rescatar la lista anterior, porque ni siquiera hubo un segundo o tercer lugar.

Molina agregó que la fiscal debía hacer un planteamiento de presupuesto a la Secretaría de Hacienda, al ser una dependencia de reciente creación.