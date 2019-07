Temas importantes pendientes por cancelar sesiones: Diputado

BAJA CALIFORNIA, México.- La cancelación de dos de las últimas sesiones del Congreso del Estado, abona a un ambiente de dejadez por parte de los diputados, aseveró el legislador Jorge Eugenio Núñez Lozano.

Explicó que sin abundar mucho, se enteró de que no se realizarían las últimas dos sesiones que estaban programadas para el 25 y 30 de julio, donde se podrían determinar temas pendientes que son de urgencia.

El malestar particular por parte del diputado, señaló que es porque no permitirían determinar temas sobre Derechos Humanos, transparencia, fiscalización, medio ambiente y desarrollo económico “Nosotros seguimos yendo al Congreso diario, y somos los únicos que vamos, no hay nadie más de ningún partido, se percibe un ambiente de dejadez”, describió el diputado del Partido de Baja California (PBC).

El tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se debe decidir, aunque hay un encargado de despacho, debe quedar claro quien será el próximo, añadió que otro tema de especial relevancia es en torno al proceso de los Consejeros de Transparencia.

“Tampoco sabemos que va a pasar con el tema de la sesión del 8 de julio, y que una opción era que el Congreso revisará el tema de si se publica o no la reforma que cambió el periodo de la gubernatura de dos a cinco años”, explicó.

“Este Congreso no inició bien, y hemos visto como las decisiones difíciles, importantes han sido a última hora, en la noche, a escondidas, en contra de que la ciudadanía se involucre, participe, desde el sector empresarial, social, académico”, enfatizó.

Recordó que la forma en que se decidieron temas como la ley del agua, las Asociaciones Público Privadas (APPs), Seguritech, y el refinanciamiento, fueron de un modo controversial. “Le han dado la espal da a la ciudadanía y siguen actuando así hasta el final, de manera irresponsable, terminando como uno de los peores congresos en la historia de Baja California”, aseveró.

EN DATOS

•Según información de empleados del Congreso, la única sesión segura es la programada para el 31 julio, la cual sería la última oportunidad de los diputados para legislar, pues a partir de ahí, entrará en vigor la XXIII legislatura.