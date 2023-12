Superan al primer rival

Mexicali, B.C.- Con un registro de 69.7 kilogramos para Jesús Adame (10-0) y de 70 kilos para Yeasson Pacheco (7-1) se realizará la pelea estelar a cargo de Gladiador Promotions, hoy a las

18:00 horas en el Gimnasio de Mexicali.



Adame, expondrá su invicto ante el porteño Pacheco, en una guerra a ocho asaltos dentro de la división de los pesos súper welter.



“Más que listo para el día de hoy, teníamos una gran preparación y ya estamos cerca de desahogarnos arriba del ring, vamos a seguir con ese invicto”, expresó el pugilista del Gimnasio Pueblo Nuevo.



Sobre su rival porteño, el boxeador de 24 años indicó que estudió a Pacheco sobre todo su ataque.



“Peleó hace cinco meses, lo vimos con muchas energías sobre todo en el ataque es muy explosivo y tiene una gran derecha, pero también mostró deficiencias, tenemos un plan que es ir atacarlo a como dé lugar y movernos rápidos arriba del ring”, explicó.



En la pelea coestelar de la noche, pactada a 58 kilogramos, el pugilista Eduardo Báez (21-5) y Genaro Rodríguez (8-12) coincidieron en marcar 58.2 kilogramos arriba de la romana y chocarán los guantes a ocho vueltas.



“Algo muy curioso ya que estaba dando el pesaje desde el día lunes, así que ya estamos listos desde hace cuatro días, me siento muy fuerte y vamos a cerrar el año con triunfo para buscar nuevos horizontes el 2024”, señaló Báez del Gimnasio Ciudad Deportiva.



La venta de boletos para disfrutar de está función se pueden encontrar en Jab Boxing Brand a partir de las 9:00 horas con un costo de 250 en general y 450 pesos en zona VIP.



CARTELERA BOXÍSTICA

8 ROUNDS – SUPER WELTER

Jesús Adame (69.7kg) vs Yeasson Pacheco (70kg)



8 ROUNDS – PESO PACTADO 58KG

Eduardo Báez (58.2kg) vs Genaro Rodríguez (58.2kg)



6 ROUNDS – PESO MOSCA

Miguel Nieblas (50.8kg) vs Abraham Cervantes (50.8kg)



6 ROUNDS – PESO PACTADO 63KG

Alex Guillen (63kg) vs Milton Juárez (63kg)



6 ROUNDS – PESO MOSCA

Juan García (49.7kg) vs David Rivera (49.9kg)



4 ROUNDS – PESO PACTADO 60KG

Andrés García (60kg) vs José Ibarias (59.6kg)



6 ROUNDS – PESOS SÚPER GALLO

Javier López (55.3kg) vs Daniel Méndez (55.5kg)



6 ROUNDS – PESO PACTADO 60KG

Rigoberto Meléndez (59.9kg) vs Joseph Cruz (59.3kg)



4 ROUNDS – PESO PACTADO 60KG

Isaiah Bernal (60kg) vs David Villanueva (59.7kg)



4 ROUNDS – PESO WELTER

Roberto Escobar (67kg) vs Lorenzo Medina (66.3kg)



4 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Zaghid Monzón (59.3kg) vs Edgar Ramírez (59.9kg)