Sunshine creyó que moriría mientras estuvo en la cárcel

El líder pesquero Sunshine Rodríguez, a través de sus redes sociales, narró algunas de las experiencias que vivió y como se sintió mientras estuvo preso.

Cuando estuve preso los primeros 9 meses, la verdad estuve muy enfermo, hay fotos mías que se tomaron por cuestiones de salud para el amparo" expresó.

Incluso pensó que moriría en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, precisamente porque en julio del 2021 redactó una carta de despedida para su familia.

Una carta que simplemente recordarla me hace que se me pongan los ojos llorosos nuevamente porque ese día no sé si realmente me morí o soñé" comentó.

Ante la falta de medicamento, bajar más de 20 kilogramos, luchando contra el sistema, sintió que en aquel verano ya no iba a aguantar más.

"Nos intentaron desaparecer, que no lográramos el objetivo de salir, no culpo a ningún gobierno, más que a mi mismo, porque yo me puse en ese lugar" comentó.

Él pidió que la carta no se leyera, pero al estar hoy en libertad decidió leer un fragmento de su contenido, pero no logró hacerlo por el sentimiento.

Querida familia, si están leyendo esta carta es porque ya no estoy con ustedes... la verdad no puedo leer más, discúlpenme".

Sunshine, argumentó que esa noche de julio soñó con quien el llamó que podría ser Dios, al cual le prometió que seguiría luchando para hacer el bien.

"Me dijo que cada persona tiene un propósito y no es tu tiempo todavía para venirte y tienes mucho en que ayudarme".

Precisó que ese sueño que le ayudó mucho no lo sabían ni su esposa e hijos, incluso cree que el ser liberado el miércoles de ceniza fue una señal.

Además, dio a conocer que con los presos que compartió celda durante este tiempo le dieron un mensaje para la ciudadanía.

“Cuando ya me dijeron que me iba, me dijeron, dile al mundo que hemos tenido la dicha de tener millones de dólares, pero los cambiaríamos un segundo por estar por nuestras familias”

El mensaje Sunshine ,se lo quiere hacer llegar a las personas que se dediquen a algo ilícito, que reflexionen a si vale la pena estar tras las rejas por unos pesos.

También está interesado en realizar pláticas en escuelas para enseñarles a los estudiantes que deben ir por un buen camino.

Él y su familia agradecieron cada una de las personas que le mostraron su apoyo durante estos dos años.