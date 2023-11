Suman dos jardines de eventos clausurados este mes 

Mexicali, Baja California.-Son dos los jardines y salones de eventos que han sido sancionados y clausurados en el mes de noviembre por la realización de fiestas clandestinas y por no contar con los permisos correspondientes para operar.

El secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, dio a conocer que en estas últimas semanas se han estado enfocando en la inspección de este tipo de lugares por las fiestas decembrinas.

Precisó que la última clausura se realizó hace dos semanas, en un jardín de eventos que no contaba con permisos ni autorización para operar por parte del Gobierno de Mexicali, además de que no estaba registrado, ya que no contaba con un nombre.

Debido al incumplimiento del reglamento municipal, en el lugar se colocaron los sellos de clausura y se les impuso una sanción económica que asciende a los 93 mil pesos, mismos que hasta el momento no han sido pagados.

El funcionario pidió a los ciudadanos que deseen contar con un jardín de eventos, así como aquellos que ya son propietarios de un sitio de este tipo, que se acerquen a solicitar los permisos de uso de suelo ante la Dirección de Administración Urbana y Supervisión de Permisos.

Agregó que es durante los fines de semana que se están llevando a cabo diversos operativos, tanto en bares y antros para inspeccionar la certificación de los guardias de seguridad, como en los jardines y salones de eventos para corroborar que cuenten con los permisos correspondientes.

Valenzuela Alcocer explicó que los jardines que sean sancionados por fiestas clandestinas y no cumplan con lo establecido en los reglamentos pueden ser multados por hasta 190 mil pesos.

Reiteró que hasta el momento ninguno de los propietarios se ha acercado a la Secretaría del Ayuntamiento para realizar el pago correspondiente de la sanción.

