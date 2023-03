Suman 7 años viajando por América

Jorgelina, Diego y Tomás son una familia proveniente de Argentina que hace más de 7 años salieron de su hogar en una casa rodante con el objetivo de recorrer todo el continente americano.

Diego cuenta que cada ocasión en que salían de viaje les quedaba una espinita de no poder conocer más, de tener que volver a la rutina diaria de trabajo.

Ambos eran profesionistas, con un buen trabajo y con una economía que les permitía vivir cómodamente, sin embargo, el dedicarle tanto tiempo al trabajo les generaba un sentimiento de no aprovechar las oportunidades.

Todo inició cuando un familiar cercano que siempre llevó una vida de trabajo muy dura y soñaba con jubilarse para disfrutar de la vida, murió un año antes de poder lograr sus objetivos, dejando las cosas materiales por las que tanto se esforzó.

Fue en el año 2015 cuando la familia decidió afrontar sus miedos, arreglar ellos mismos su casa rodante, prepararse para el camino y permitirse conocer nuevos lugares, gente y experiencias.

En el trayecto conocieron 18 países, recorrieron 160 mil kilómetros desde Argentina hasta Alaska, pero lo más importante, conocieron personas que tocaron su vida, los apoyaron en el viaje y quedaron en sus corazones.

“De todo eso, no hemos visto nada, cada lado al que hemos ido nos hemos encontrado con personas maravillosas que nos han abierto las puertas de su casa, su historia, su cultura”, expresó Diego.

Jorgelina cuenta que durante el viaje lograron abrir su mente y ver nuevas realidades, cosa que sucedió al llegar a Honduras, lugar del cual tenían ideas creadas por los medios, sin embargo, la sorpresa que se llevaron fue de los más bonito que les ha pasado.

El apoyo que la gente les brindó en el país fue algo que no se esperaban, pero que los ayudó a comprender que la única realidad es aquella que se vive y no la que se escucha.

“Íbamos con una idea creada por los medios, por las cosas que uno lee, que ve y que escucha, pero la verdad es que nos sorprendió muchísimo, nos gustó muchísimo, es un país donde la gente fue muy amable con nosotros”, expresó.

Diego comenta que México es un lugar hermoso y siempre estará agradecido por haber logrado pisar 28 de los 32 estadosque hay en el país.

Una de las experiencias que llevará con él es la comida tan diferente que hay en el país, pues se ha topado con muchos alimentos desconocidos.

“Frijol, que acá no puede faltar en un plato, en Argentina no existe, no se consume prácticamente”, expresó.