Su vida fue un antes y después del Titanic

El mexicalense Hugo Baylon Payan, recordó su época trabajando en la producción de la emblemática película ‘’Titanic’’ estrenada en el año 1997, dirigida por el reconocido director James Cameron y que parte de ella fue filmada en Rosarito, Baja California.

A 25 años de su estreno en la gran pantalla, Hugo hizo honor a sus memorias y sentado en una de las bancas originales utilizadas en la película obsequiada por el mismo estudio, contó para La Crónica cómo fue trabajar para la película que logró trascender en el mundo cinematográfico como un clásico.

Sin saberlo, a los 24 años y recién egresado de la carrera de Ingeniera en Computación por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Hugo tuvo la oportunidad de trabajar para el filme que le cambiaría la vida profesionalmente.

Él narra que en aquel entonces ya contaba con la experiencia de haber trabajado en otras producciones, pero ninguna como el ‘’Titanic’’, pues antes de eso trabajó como traductor en la filmación de una película de James Bond que fue filmada en La Rumorosa.

Aquella participación le abrió las puertas al cachanilla, logró obtener buenas referencias, además de una carta de recomendación por su trabajo en James Bond y sin mucha expectativa presentó su curriculum para trabajar en la producción del ‘’Titanic’’.

‘’Yo no sabía de qué tamaño era la producción, la desconocía’’ expresó Hugo, incluso asegura que nadie de los que participó para su filmación dimensiono la magnitud del éxito que tendría.

Su trabajo en la filmación de la película fue como asistente de producción en el departamento de locaciones, firmando un contrato inicial por unas semanas y que después se convirtió en un contrato sin caducidad, quedándose en el resto de la filmación por un año.

Fueron siete largos meses de filmación, meses donde lo más difícil y agotador fueron las escenas del hundimiento del barco, ya que estas debían ser filmadas bajo la luz de la luna.

Pues para la poca fortuna de todo el equipo, el barco original Titanic, se hundió un 14 de abril de 1912 de madrugada, por lo que empezaban a trabajar desde las 17:00 horas sin tener una hora de salida.

Para Hugo, su trabajo en el ‘’Titanic’’ representó uno de los proyectos más importantes que forjó su profesión, sin embargo, en el momento en que trabajó en ella, lo miró como cualquier otro trabajo normal.

Pero al darse cuenta de la magnitud del éxito de la película, refirió haberse sentido con suerte de haber trabajado en la producción, donde trabajó con miles y miles de personas entre equipo de producción, extras y los mismos protagonistas, Leonardo Dicaprio y Kate Winslet.

Trabajar con los compañeros de producción, tanto como con el director y los actores, se volvió algo cotidiano para él y reveló que lo que hizo más ligero el trabajo fue la misma amabilidad de los actores principales y el director.

‘’Definitivamente, algo muy bueno para la producción que hizo más liviano el trabajo fue que tanto Leonardo DiCaprio como Kate Winslet, eran buenos compañeros de trabajo, no era el actor o actriz pesado o que llevaba todo un séquito de seguridad para nada, eran muy amables’’

Una de las creencias más comunes que tienen las personas respecto a la película es que si el barco, si estaba en el mar, Hugo recalco que esto no fue así, ya que el barco nunca tocó el mar y todo fue grabado en un tanque, ahí se realizó toda la escenografía del barco, es decir el set.

Relato como las escenas del hundimiento fueron grabadas una y otra vez, porque cuando salían detalles o salía alguna basura flotando, se tenía que volver a levantar toda la estructura, despejar el área, volver a colocarla y grabarla de nuevo, todo esto en cuestión de minutos.

Otra de las escenas que relato por la complejidad de su grabación fue cuando el señor y señora Strauss, deciden morir abrazados, esto porque mientras entraba el agua por debajo de la puerta tenía que coincidir con el momento en que el señor Strauss abrazaba a la señora, la grabación de aquella escena se prolongó hasta por tres horas.

Han pasado años y Hugo aún conserva una de las bancas originales utilizadas en la película, la cual es una réplica y un diseño único de las bancas del barco Titanic de 1912, entre otros obsequios como libros, fotografías que le hizo el estudio 20th Century Fox en aquel entonces.

Yo ya trabajaba en los estudios y me preguntaron qué quería de regalo de Navidad y yo dije quiero una banca, la verdad pensé que me iba a decir que no, pero me dijeron llévatela’’