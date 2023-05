Sostiene reunión Gobierno del Estado con trigueros del Valle de Mexicali

Trigueros del Valle de Mexicali y el Gobierno del Estado llegaron a un acuerdo para apoyar al precio de la tonelada de trigo y así liberar el Centro Cívico, el cual se encuentra cerrado por los manifestantes desde hace más de dos semanas.

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este jueves que los representantes del movimiento ingresaron con la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para llegar a un acuerdo con el apoyo que se le brindará a los trigueros.

Horacio Gómez, representante del movimiento, dijo que el Gobierno del Estado dará un apoyo de 200 pesos por tonelada, 100 por parte del Gobierno Municipal y 200 por parte del Gobierno Federal, para así llegar a los 500 pesos.

“Este dinero está pendiente para si se acepta en lo que se va a realizar por parte de todos los productores, adelante, todo depende del dinero que le vayan a meter los industriales”.

“Si los industriales quieren salir con algo con lo que realmente no salimos de ningún apuro, creo yo que vamos a tener que tomar otras medidas”, expresó.

Aclaró que no han aceptado el acuerdo realizado por el Gobierno del Estado, hasta el momento se encuentran agradecidos con el apoyo de la Gobernadora, sin embargo, en caso de que los industriales no ofrezcan 7 mil 500 pesos por tonelada de trigo, no habrá trato alguno.

“Tenemos que esperar a que la industria ponga el precio, cuando los industriales digan que precio va a tener, ahí vamos a decidir todos”, expresó.

Reiteró que no estarán conformes hasta llegar a los 8 mil por tonelada de trigo, por lo que la industria deberá poner los 7 mil 500 que faltan para llegar a la cantidad deseada por parte de los productores.

Medidas

Los manifestantes informaron que continuará cerrado el Centro Cívico hasta el día lunes, debido a que será cuando reciban una respuesta por parte de la industria sobre el precio del trigo.

Horacio Gómez dijo que en caso de que los industriales no ofrezcan 7 mil 500 para llegar a los 8 mil en el precio de la tonelada del trigo acudirán con los mismos y realizarán su cierre hasta que se les dé una solución efectiva.

Añadió que será hasta el día lunes cuando liberen las vialidades debido a que no pueden mover los tractores por la ciudad sin tener un precio fijo por parte de la industria.

Precisó que al principio de la manifestación se encontraban solicitando un precio de 8 mil por parte de la industria y que el apoyo del Gobierno Federal, Estatal y Municipal fuera a parte, sin embargo, ya solo buscan que se llegue al precio establecido.

Martín Castro, otro de los representantes del movimiento, dijo que para el lunes en la tarde deberán tener una respuesta por parte de la industria, de lo contrario, el día martes continuarán con las acciones.

“La idea de nosotros es ir a tapar Agrovizion, a tapar La Moderna, esto en caso de que no ofrezcan 7 mil 500 pesos, no nos vamos a bajar de ahí para que con los 500 pesos que nos está dando el Gobierno del Estado, Municipal y Federal, acompletemos los 8 mil pesos”.