Son seguridad y baches sus problemas

Con alrededor de más de 30 años de existencia, la Colonia Carranza ubicada muy cerca de la zona industrial de Mexicali, es uno de los puntos donde la falta de trabajo por parte de las autoridades es evidente.

Carencia de alumbrado público en las calles, falta de pavimento, ausencia de seguridad, basureros clandestinos y una obra sin concluir en la Calle A, solo es parte del saldo de una colonia que pide ser reconstruida.

Sus vecinos, quienes algunos de ellos, han vivido desde antes que naciera la colonia, alzaron la voz para exigir mayores atenciones al lugar que al día de hoy, llaman hogar.

POCO PAVIMENTO

Fernando Aguilar, quien estaba atendiendo una taquería de la zona, expresó que andar en carro suele angustiarlo, pues las calles con poco o nulo pavimento sumado a los baches, han provocado que su automóvil se vea afectado.

“Los baches y las calles no pavimentadas es todo un problema, a veces sientes que andas montado en un burro porque aquí no vemos solución”. “Esta calle es una calle transitada y aquí vemos a cada rato que se están golpeando los carros con los hoyos o hasta se quedan tirados, porque nadie viene a arreglar las calles, y esto no es de ahorita, es de años”, expresó.

SIN ALUMBRADO PÚBLICO

La señora Imelda, quien trabajaba en una tortillería, explicó que además de la falta de pavimentación, la falta de alumbrado público es una señal de la ausencia por parte de las autoridades dentro de la colonia.

Indicó que las calles sin alumbrar son llamativas para los ladrones que de alguna forma, siempre están al acecho.

“Yo no vivo como tal aquí, pero no se crea, la colonia no está tan calmada como pudiera parecer, asaltan bastante y uno tiene que estarse cuidando”

“Considero que hay mucha delincuencia de la cual nadie viene a protegernos o nos pregunta si nos sentimos seguros, por lo que parece que uno tiene que cuidarse solo”, comentó.

ROBOS CONSTANTES

Gustavo Sánchez y su señora Inés, platicaron que por al menos ellos han sido victimas de los robos, pues apenas hace unos meses, les desmantelaron su negocio de comida mexicana.

“Vendíamos cena, antojitos mexicanos, y en un rato sin saberlo, nos robaron todo y pues nunca dimos con los responsables, dejándonos sin dinero”.

“Por eso considero que las autoridades deben involucrarse más, que de verdad atiendan a la gente y procuren a las colonias”.

“Por que esta colonia, nada más no se cae por que la gente necesita estar trabajando, que si no, sería un gran nido de delincuentes con tanto problema que existe en las calles”, señalaron.