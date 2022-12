Son menos de 20 los pacientes que han enfermado por Covid e Influenza

Ha sido mínima la cifra de pacientes que han enfermado a causa de Influenza y Covid-19 al mismo tiempo, comentó la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Desiree Sagarnaga .

En total han sido menos de 20 los pacientes que han sido diagnosticados con el virus de la influenza y covid, aseguro Sarganaga.

La Secretaría de Salud, también registra una cifra similar por este tipo de casos, informó el titular, José Adrián Medina Amarillas, pues de los 300 casos de influenza, solamente 32 han sido detectados con una coinfección tanto de covid como de influenza.

Afortunadamente, la mayoría de ellos estaban vacunados y ninguno de estos han fallecido, es donde hace evidente la trascendencia de que nos acerquemos a vacunar, la vacuna no nos exime de infectarnos, pero nos ayuda a no complicarnos y lo más importante a no fallecer’’ declaró el Secretario de Salud.