“Son las cadenas que no me permiten ser feliz, las que me recuerdan a mi hermano”

Encadenada a un árbol en la explanada del Centro Cívico es como Mónica Jazmín Martínez Villanueva, pide apoyo al Gobierno del Estado para encontrar a su hermano desaparecido.

José Miguel Martínez Villanueva y Esteban Darío Ruiz desaparecieron el 7 de enero del 2020 en Hacienda los Laureles en la ciudad de Tijuana.

La mañana de este viernes y en compañía de la madre de Esteban, Mónica se encadenó a un árbol como protesta para exigir que las autoridades le den respuestas, así como el apoyo del Gobierno del Estado, para poder encontrar a su hermano, ya sea con vida o su cuerpo, ella solo quiere saber qué fue de él.

Cuenta que el 28 de noviembre del 2019, su hermano llegó a la ciudad de Tijuana, proveniente del estado de Michoacán, para pasar la navidad en compañía de su familia, la cual terminó siendo la última que estarían juntos.

Tras su desaparición, Mónica se encuentra atada a unas cadenas que no le permiten continuar con su vida, pues su hermano le hace falta y no descansará hasta tenerlo a su lado.

Al acercarse a la Fiscalía General del Estado de Baja California, no recibió una respuesta, no se abrió una carpeta de investigación y no se atendió a sus peticiones, por lo que hoy exige que las autoridades realicen su trabajo.

Esta situación la llevó a convertirse en integrante de los diversos colectivos de búsqueda que hay en el estado, pues comparte el sentimiento de pérdida con cientos de madres y familias que han visto cómo les arrebatan a las personas que tanto aman.

“No nos quieren recibir, no nos quieren atender, no tengo un agente en el caso de mi hermano”. “Soy víctima indirecta de la desaparición de mi hermano y en cualquier lugar que haya una búsqueda, que haya una movilidad, yo ahí estoy”, expresó.

Lo que más le ha dolido a lo largo de estos años, es saber que al llegar a Fiscalía no se le ha dado un apoyo adecuado, no se han tomado con seriedad la desaparición de su hermano y no se le han abierto las puertas, teniendo que tomar por sus propias manos la búsqueda de José Miguel.

Los atentados

Mónica tiene dos hijos, de 6 y 7 años, los cuales la han tenido que ver llorar, sufrir y buscar a su tío, sin embargo, el peligro que corren le preocupa, pues ha sido víctima de varios atentados.

“Las amenazas son directamente contra mis pequeños; me quisieron levantar, balearon la parte de atrás de mi casa y la misma Fiscalía en el anterior gobierno nos amenazaban para que dejáramos esta lucha”, expresó.

Todas estas situaciones la han llevado a pensar en rendirse, en ya no buscar a su hermano, pues su vida y la de sus hijos corren peligro, sin embargo, seguirá luchando y por eso pide la ayuda del Gobierno del Estado.

“Fiscalía no tiene nada de amabilidad a las familias”, expresó.

Continuará la búsqueda

Mónica continuará con su protesta y la búsqueda de su hermano, pues no descansará hasta que logre dar con él.

“Una compañera acaba de fallecer el día de ayer sin saber qué fue lo que pasó con su hermano; yo no quiero ser una de ellas, pero tampoco quiero morirme sin saber dónde está mi hermano José Miguel”, expresó.

Como un último mensaje para su hermano, Mónica dice que luchará hasta encontrarlo y traerlo de regreso a su vida, sin importar que deba protestar todos los días.

“Si mi hermano pudiera escuchar este mensaje, quiero que sepa que lo amo con todo mi corazón y que voy a luchar hasta el cansancio por encontrarlo y que su familia lo está buscando”, finalizó.