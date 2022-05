Solicitará Ayuntamiento permiso al gobierno del estado para tiradero de llantas

Después de que el director de Protección al Ambiente Manuel Zamora atribuyera la disposición al gobierno municipal la facilitación del proceso del desecho de llantas la alcaldesa Norma Bustamante indicó que ya se encuentran en pláticas para comenzar a trabajar en el tema.

A su vez recordó que a partir del 9 de mayo el Ayuntamiento tiene la obligación de recoger las llantas, sin embargo no se cuenta con un espacio para el residuo, por lo que se harán adecuaciones dentro del presupuesto.

‘’Esas llantas no se pueden llevar al centro de transferencia de Xochimilco, no se aceptan, en el contrato está que ahí no reciben llantas’’ añadió la edil.